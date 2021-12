Radomljani bodo računali na pet nogometašev Hajduka

Slovenski nogometni prvoligaš Radomlje bo krenil v drugi del prvenstva močnejši za novega partnerja. Radomljani, ki igrajo domače tekme na domžalskem štadionu, so sklenili sodelovanje s splitskim Hajdukom, kar naj bi – tako pravijo v obeh taborih – prineslo obojestransko korist in zadovoljstvo.

Splitčani so na ta način našli zamenjavo za nedavno ugaslo zgodbo o svoji B ekipi, Radomljani pa si lahko obetajo več posojenih nogometašev Hajduka vsako sezono. »Za nas je velika stvar, da nas je našel Hajduk, sodelovanje je za nas situacija zmaga-zmaga,« je v pogovoru za Slobodno Dalmacijo zatrdil predsednik kluba Matjaž Marinšek.

Podpis sodelovanja za šest let

Podobno sta zatrdila predsednik Hajduka Lukša Jakobušić in športni direktor kluba Mindaugas Nikoličius. Splitčani bodo vsako sezono poslali v Slovenijo najmanj pet svojih obetavnih nogometašev, ki bodo – če bodo opozorili nase – seveda odšli nazaj v Dalmacijo oziroma na nogometno tržnico. »Merili smo na zahod, prav v Slovenijo, saj nas hrvaška druga liga ni zanimala,« je dodal Jakobušić.

Radomljani igrajo tekme prve lige v Domžalah. FOTO: Blaž Samec

Novi športni direktor Radomljanov bo postal Splitčan Andro Fistonić, ki deluje v Hajdukovi akademiji, do poletja pa bo njegova vloga bolj svetovalna in opazovalna. Kam bo meril slovenski klub? »Ta čas smo res zadnji na lestvici, toda z okrepitvami iz Hajduka se lahko hitro povzpnemo v sredino lestvice, saj do tja ni veliko točk,« je zatrdil direktor Radomelj Metod Cerar in dodal: »V nekaj letih lahko konkuriramo tudi za evropske vozovnice.«

Radomlje in Hajduk sta podpisala sodelovanje za šest let (tri plus tri), možno je razbrati tudi prve konkretne poteze v tej akciji. »Najbolj smo deficitarni na bočnih položajih, potrebujemo tudi najmanj enega zveznega igralca,« je zatrdil Marinšek, Jakobušić pa je dodal: »Veliko se lahko naučimo, gre za obojestransko korist. Radomlje imajo denimo svoje zemljišče in svoj nogometni kamp.«