Radomljani s štirimi goli odpravili graški Sturm

Ekipa Kalcerja iz Radomelj, ki bo v spomladanski del sezone krenila s sklenjenim sodelovanjem s splitskim Hajdukom in novim trenerjem, je v soboto proslavila eno večjih zmag v klubski zgodovini. Na pripravljalni tekmi v Čatežu ob Savi so Radomljani ugnali graški Sturm, ki je bil denimo v lanskih kvalifikacijah za evropsko ligo boljši od slovenskega državnega prvaka Mure.

Za visoko zmago varovancev Nermina Bašića s 4:2 sta v prvem polčasu zadela Mateo Mužek (2.) in Ivan Šarić (17.), po znižanju črno-belih in enajstmetrovki Jakoba Jantscherja pa sta zadela še Mark Zabukovnik (48.) in Saša Varga (91.). Že prej je na 2:3 znižal Gregory Wuthrich (82.). Sturm je nato odigral še eno pripravljalno tekmo, klub reprezentanta Jona Gorenca Stankovića (proti Radomljam je igral vseh 90 minut) se je pomeril z Gorico in jo z golom Christopha Langa v 70. minuti premagal z minimalnim izidom.

Zmagi Olimpije in Kopra

Olimpija se je v skoraj popolni postavi v Umagu udarila z Rudarjem iz Prijedora in ga premagala z 2:0. Bosansko-hercegovski prvoligaš, ki je nedavno ugnal Koprčane, je tokrat moral priznati premoč Ljubljančanom, ki so prvi polčas dobili z golom Lamina Talla, končni izid pa je v 88. minuti tudi s precejšnjo mero sreče (žoga se je po njegovem predložku odbila od branilca in v visokem loku prelisičila vratarja) postavil Aldair. Trener zeleno-belih Dino Skender tokrat ni mogel računati zgolj na Matica Finka in Maria Kvesića.

Koprčani so na domači Bonifiki pričakali Krko, ki jo je nekoč vodil tudi trener Primorcev Zoran Zeljković. Lamin Colley je za vodstvo v 22. minuti izkoristil napako gostujočega vratarja, že v enem naslednjih napadov pa po hitrem protinapadu in podaji Šušnjare povišal še na 2:0. Gostje so se vrnili v igro po skoraj točno uri igre in prostem strelu, v enem zadnjih napadov rednega dela tekme pa je za končnih 3:1 zadel Žan Žužek.

Izidi:

Kalcer Radomlje : Sturm 4:2 (Mužek 2., Šarić 17., Zabukovnik 48., Varga 91.; Jantscher 30./11-m, Withrich 82.; Gorenc Stanković igral vso tekmo)

Gorica : Sturm 0:1 (Lang 70.)

Olimpija Ljubljana : Prijedor 2:0 (Tall 21., Zekanović 88./avt.)

Koper : Krka 3:1 (Colley 22., 25., Žužek 88.)