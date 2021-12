Rafael Benitez čakal od 25. septembra in dočakal

Na krizo pri angleškem nogometnem prvoligašu Evertonu, ki do sinočnje tekme proti Arsenalu ni okusil slasti zmage od 25. septembra in že na osmih zaporednih tekmah, zaradi česar se je na lestvici približal tekmecem za obstanek, so vodilni možje kluba odgovorili z nenavadno potezo. Namesto da bi odstavili trenerja Rafaela Beniteza, so odpustili športnega direktorja Marcela Brandsa.

Odločitev se je takoj obrestovala, v včerajšnji razburljivi zadnji tekmi 15. kola v premierleague je Everton nadomestil zaostanek z 0:1 in v zaključku tekme premasgala Arsenal z 2:1. Martin Ødegaard je v 45. minuti zadel za Londonačane, za gostitelje pa je Brazilec Richarlison izenačil v 79. minuti, potem ko so mu zaradi za las nedovoljenih položajev razveljavili kar dva gola. V drugi minuti sodnikovega dodatka je za peto ligaško zmago v sezoni sijajen gol z 20 m zabil Demarai Gray.

Nizozemec Brands je tri leta in pol vodil športno politiko kluba z Goodisona Parka, ki je v neposredni soseščini slavnejšega mestnega tekmeca Liverpoola. V tem obdobju je za novince Everton porabil 350 milijonov €. Finančni ferplej je klub prisilil k strogemu varčevanju, saj je poleti za nakupe porabil le dva milijona €. Prav toliko je stal včerajšnji junak Gray.