Raiola: Haalanda si lahko privošči le deset klubov

Odlični norveški napadalec Erling Haaland še naprej navdušuje na evropskih nogometnih zelenicah, zanj pa vlada izjemno zanimanje med evropskimi velikani. Njegov agent Mino Raiola je v pogovoru za BBC dejal, da si ga lahko privošči le deset klubov.



20-letni Haaland v dresu Borussie iz Dortmunda zabija kot za stavo, na 43 tekmah je dosegel 43 golov in zato ni nič čudnega, da si ga v svojih vrstah želi večina najboljših klubov.



A kdo ima dovolj globoke žepe, da si bo dejansko zagotovil Norvežana, ki naj bi po poročanju medijev za prestop zahteval petletno pogodbo v višini 90 milijonov evrov, njegovi delodajalci pa odškodnino v vrednosti prek 110 milijonov evrov?



»Nič čudnega ni, da vsi vidijo Erlinga kot eno izmed svojih novih potencialnih zvezd, saj je to, kar počne pri svoji starosti, res izjemno. On bo ena izmed zvezd naslednjega desetletja, saj smo na točki, kjer vsi ugibajo, koliko časa bodo še igrali Zlatan Ibrahimović, Cristiano Ronaldo in Lionel Messi. Le deset klubov si lahko privošči Haalanda in mu zagotovi vse potrebno po odhodu iz Dortmunda. Od tega so štirje angleški klubi. Ne verjamem, da obstaja športni direktor, ki se ne bi zanimanj zanj. To je tako, kot bi se spraševal, če bi katera izmed ekip formule ena želela imeti Lewisa Hamiltona,« je v intervjuju dejal Raiola.

