Raketa Rakitića v mreži Oblaka, Suarez bentil po menjavi

Po dvoboju na štadionu Ramon Sanchez Pizjuan poleg mojstrovine hrvaškega vezista Ivana Rakitića, ta je s fenomenalnim strelom za vodstvo z 1:0 premagal nemočnega Jana Oblaka, odmevajo zmerljivke Luisa Suareza. Urugvajec, ki je s ključnimi goli v minuli sezoni prinesel naslov Madridčanom, je po menjavi sredi drugega polčasa grobo opsoval trenerja Diega Simeoneja, ko je ob robu igrišča hodil proti klopi Atletica.

»Vedno enako ...« je bentil Suarez, ki je Simeoneju v približnem prevodu sporočil, da je »us**n kreten«. Atletico je po vodilnem zadetku Rakitića iz sedme minute v 33. izenačil prek Felipeja, nato pa je Oblaka, ki je tekmo sklenil brez obrambe, v 88. minuti za zmago rdeče-belih ukanil Lucas Ocampos. Čeprav so nekateri španski mediji že hiteli z odpisovanjem Atletica iz boja za naslov, je iz gostujočega tabora po tekmi prišlo nekaj optimističnih izjav.

Simeone: Naj bo posvarjen tisti, ki ne čuti moči in energije

»V prvem polčasu nihče ni imel pravih priložnosti. V drugem je naša ekipa začela bolje in Sevilla je iskala protinapade, eno priložnost smo takoj imeli prek (Yannicka) Carrasca. Mislim, da je ekipi uspelo kar nekaj dobrih reči, nekaj pa jih lahko še izboljšamo. Imeli smo občutek, da se bližamo golu, a moramo sprejeti, da so oni zadeli iz ene redkih priložnosti,« je povedal trener Simeone, ki je prvič v trenerski karieri zabeležil tri zaporedne poraze v španskem prvenstvu.

»Naša realnost je, da gre za težak trenutek, v katerem pogrešamo dobre rezultate. Ohranjam enako raven navdušenja kot prvi dan, absolutno sem miren in zaupam v ekipo. Vem, da moramo delati, vrniti se nam morajo odsotni in predvsem samozavest, ki se bo vrnila z naslednjimi tekmami, ko bomo postavili reči na svoje mesto. Moramo ostati mirni in pogledati, kjer se lahko izboljšamo. Absolutno moram zaupati v ekipi, ki jo imam na razpolago. Ponavljam – ne smemo se predati, naj bo posvarjen tisti, ki ne čuti moči in energije. Ko sem tu prevzel posle pred desetimi leti, smo vedno zaključevali sezono z 12 točkami za prvouvrščenim, zdaj smo žal spet v tej situaciji. Odgovornost je, jasno, moja,« je še povedal Simeone.