Ramos v solzah: Slej kot prej se bom vrnil, a tudi v družinah so prepiri

Premagale so ga solze

Perez mu je podelil največje klubsko priznanje

Želel podpisati, a so mu nato sporočili, da je zamudil rok

Na novinarski konferenci, ki ji je prisostvoval tudi predsednik Reala, se je od madridskega Reala poslovil njegov dolgoletni kapetan. Seviljski branilec je k španskim podprvakom leta 2005 prestopil iz Seville, ki je prejela za tiste čase rekordno odškodnino za kakšnega španskega branilca (27 milijonov evrov). 35-letni Andaluzijec se je v več kot 15 letih v španski prestolnici prelevil iz desnega bočnega v srednjega branilca, od koder je poveljeval Realovi obrambi na poti do nekaterih zgodovinskih uspehov.​Tu velja omeniti predvsem njegov gol iz finala lige prvakov leta 2014, ki je izsilil podaljšek proti madridskemu Atleticu in na koncu pomagal Realu do jubilejne desete lovorike v najelitnejšem evropskem tekmovanju. Po tem, ko se je od Reala poslovil, je Ramos s kapetanskim trakom na roki dvignil kar tri zaporedne lovorike v ligi prvakov pod taktirko trenerjamed letoma 2016 in 2018. Osvojil je še pet ligaških in dve španski pokalni lovoriki, z Realom pa je bil tudi štirikrat španski superpokalni prvak. Poleg štirih naslovov v ligi prvakov je z Realom osvojil še tri evropske superpokale in štiri naslove klubskega svetovnega prvaka.Njegova prihodnost je bila že več mesecev pod vprašajem, nazadnje pa sta se po poročanju španskih medijev s predsednikom Perezom precej oddaljila, skupaj z Ramosovo nepopustljivostjo (zahteval naj bi vsaj še dveletno pogodbo) pa je vse skupaj privedlo do razpleta, ki je močno ujezil številne privržence Reala, ki so lahko v času Perezove vladavine pospremili že kar nekaj podobno bolečih sloves največjih zvezdnikov.»Prišel je trenutek, eden najtežjih v mojem življenju. Nihče ni nikoli pripravljen na to, da se poslovi od Real Madrida,« je po uvodnem govoru Pereza na slovesnosti v klubskem centru Valdebebas povedal Ramos in nato bruhnil v jok. »Zaključilo se je edinstveno poglavje v mojem življenju. Nič ne bo tako, kot je bilo tukaj. Še naprej želim dokazovati, da sem na najvišji ravni, v svojo zbirko pa želim dodati še kakšen naslov. Velika hvala vsem. To ni slovo, to je 'se vidimo kasneje', ker se bom slej kot prej vrnil. Rad bi se zahvalil moji družini, ki mi je vedno stala ob strani. Tudi klubu, predsedniku, za vso tvojo ljubezen, mojim trenerjem in zaposlenim v klubu. Ob vseh vas, ki vas tukaj gledam v obraz, je nemogoče, da me ne bi premagala čustva. Hvala tudi navijačem, v vseh trenutkih so me nosili po rokah. Raje bi se poslovil na Bernabeuu, toda vedno vas bom nosil v srcu.«Skupno je Ramos osvojil 22 trofej z Realom in odigral 671 tekem, na katerih je dosegel tudi kar 101 gol. Perez, ki je varovancu vročil zlato insignijo z diamanti, ki velja za največje klubsko priznanje, je pred objokanimi člani nogometaševe družine (žena, otroci, starši) dejal, da Ramosovega prestopa leta 2005 ni bilo lahko izpeljati, a da so že takrat vedeli, da bo zaznamoval neko obdobje.»Resnično sem ponosen na to, kar si dosegel. Si ena izmed legend Real Madrida,« je dejal Perez. »Spoštovanje in občudovanje z vseh strani si priboril na igriščih. Vsi tukaj prisotni te bomo za vedno ohranili v spominu. Hvala za vse, kar si dal temu klubu, da si branil dres in se zanj vedno boril vse do konca. Na katerem koli koncu sveta boš vedno 'mož Decime'. Zelo težko je doseči vse to, kar si ti dosegel v Madridu. Z 22 naslovi sta skupaj z Marcelom na lestvici le za Gentom. A bolj kot po številkah te bomo v spominu vedno ohranili kot enega naših kapetanov, ki smo jih imeli najraje. Zahvaljujemo se ti, da si povečal legendo našega kluba. Danes ni lahek dan, ker si bil ti ves ta čas nekdo, ki je bil zame poseben. Zato ti želim, da boš skupaj s svojimi srečen, in da veš, da bo to vedno tvoj dom. Legenda, kakršna si ti, bo vedno ambasador Real Madrida.«Med možnimi naslednjimi delodajalci se omenjata Manchester United in Ajax, medtem ko naj bi nogometaš, ki se odmevno ni znašel na seznamu selektorjaza letošnji euro, dobil tudi ponudbe kitajskih prvoligašev. Zelo zanimiva je bila tudi njegova novinarska konferenca, ki je sledila protokolarnemu delu slovesa.»Kako bi opisal svojo kariero? Takšne stvari raje prepustim drugim, a če že moram, bi izbral besedo čistost. Pustil sem dušo za ta klub. Tako želim, da se me spominjajo, kot celovito osebo,« je, med drugim, zbranim medijem povedal Ramos. »Veliko stvari se je zgodilo, a to so okoliščine, do katerih v življenju pač pride. Najprej bi rad rekel, da v nobenem trenutku nisem želel oditi. Načrtoval sem, da bi ostal tukaj. Vrnimo se v lansko prvenstvo: klub mi je ponudil možnost za podaljšanje pogodbe, toda ob covidu je vse ostalo na stranskem tiru. V teh zadnjih mesecih mi je klub ponudil enoletno pogodbo in nižjo plačo. Moram reči, da težava ni bila finančna. Želel sem si dveletno pogodbo, da bi bil skupaj z družino lahko miren. V zadnjih pogovorih sem sprejel enoletno ponudbo, a nato so mi sporočili, da to ni več mogoče, da je ponudba imela rok trajanja, a jaz tega nisem vedel,« je dodal Ramos.»Če je bilo pravično? Okoliščine so, kakršne so. Pravim vam, da sem sprejel ponudbo, ki je bila na mizi, a so mi rekli, da je potekla. A sem ponosen nato, kar sem dosegel, in na naše 16-letno sodelovanje. To mi bo ostalo v spominu. Če mi je kaj žal? Ne, za nič. Na koncu, ko nekdo kupi mojo znamko Sergio Ramos, kupi tako dobre kot slabe plati. Vedno sem rad zvest samemu sebi. Moj odnos s predsednikom je bil vedno dober. V športnem smislu sva bila kot oče in sin. On me je pripeljal sem. Nikoli ne bom rekel kaj čez njega. Tudi v družinah pa pride do prepirov.«