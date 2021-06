Ramsey valižanski junak v vročem Bakuju

Turški zvezdnik Burak Yilmaz ni našel poti do mreže Walesa. FOTO: Tolga Bozoglu/Reuters

Turčija je prišla na euro 2020 kot ena od skritih adutinj, toda po dveh tekmah je brez točk in z razliko v golih 0:5. Po porazu v Rimu proti Italiji z 0:3 je v Bakuju izgubila tudi proti Walesu z 0:2.Valižanski junak v vročini azerbajdžanske metropole je bil strelec odločilnega gola v 43. minuti. Zmago razigranih otočanov je v peti minuti sodnikovega dodatka potrdilPodaji za oba gola je prispeval največji zvezdnik, ki bi lahko bi tudi tragični junak, saj je v 61. minuti s strelom prek prečke zapravil 11-metrovko. Ampak Turki so bili zelo slabi, posebej v obrambi so imeli mnoge luknje. V napadu pa, francoski prvak z Lillom, ni znal izkoristiti redkih priložnosti.Wales, ki je pred tem remiziral s Švico, je tako na pragu napredovanja v osmino finala. Naslednjo tekmo bo odigral proti Italiji, ki bo danes pričakala Švicarje.