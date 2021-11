Rangnick vsak hip na klop Manchester Uniteda

Po tem, ko so končali sodelovanje s klubsko legendo Olejem Gunnarjem Solskjaerjem, so pri Manchester Unitedu posegli za kratkoročnim angažmajem izkušenega nemškega trenerja Ralfa Rangnicka. Sloviti 63-letni strokovnjak, ki stoji za uspešnim nogometnim ustrojem Red Bulla, bojda čaka le še na delovno dovoljenje.

Rdeče vrage sta po slovesu Solskjaerja na tekmi lige prvakov v Villarrealu vodila Michael Carrick in dolgoletni pomočnik Mick Phelan. S klopjo Uniteda so v zadnjem času najglasneje povezovali trenerja Paris Saint-Germaina Mauricia Pochettina in tudi Zinedina Zidana, ki je po poletnem koncu sodelovanja z madridskim Realom še naprej brez službe.

Po poročanju nekaterih medijev bo Rangnick tudi po koncu trenerskega staža, najverjetneje do poletnega prihoda Pochettina, ostal pomemben svetovalec kluba, ki ga bosta na prihajajočem derbiju s Chelseajem najverjetneje še vodila Carrick in Phelan. Rangnick je bil nemški pokalni prvak s Schalkejem leta 2011, leta 2019 pa je z Leipzigom ter Kevinom Kamplom v ekipi zgubil v finalu. Nazadnje je kot vodja športnega razvoja sodeloval z moskovsko Lokomotivo, daleč največji pečat pa je pustil v Salzburgu oziroma Leipzigu, kjer je s pomočjo Red Bulla vzpostavil izjemno uspešen model delovanja, ki je kluboma prinesel številne uspehe tako pri uveljavljanju mladih igralcev kot tudi pri zbiranju uspehov na zelenici.