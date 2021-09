Ranjeni Tottenham naslednji evropski tekmec Mure

Potem ko so uvodni boj v novoustanovljenem tekmovanju v Mariboru izgubil proti Vitessu (0:2), drevi muraše čaka še na papirju najtežje delo proti uglednemu tekmecu v skupini G. Po uvodnem kolu je v skupini na vrhu Vitesse s tremi točkami, Rennes in Tottenham imata po točko, potem ko sta se pred dvema tednoma razšla z 2:2. Mura je na dnu brez točke. Ob 21. uri bo še obračun Vitesse – Rennes.



Londonski ekipi trenutno ne gre po načrtih, poraz proti mestnemu tekmecu Arsenalu z 1:3 je konec tedna razburil navijače, nekateri angleški mediji po tretjem zaporednem prvenstvenem porazu že pišejo o menjavi trenerja, na stavnicah je skorajšnje slovo Nuna Esprita Santa zelo verjetno.



A prav obračun z Muro naj bi poskrbel za več pozitivnega vzdušja. Toda kakšno slovensko opozorilo iz preteklosti je že prišlo, ne nazadnje so Mariborčani v skupinskem delu evropske lige leta 2012 s Tottenhamom enkrat remizirali (1:1), enkrat pa izgubili z 1:2, ob tem pa ima angleški velikan s Slovenci še obračun iz pokojnega pokala intertoto, ko je premagal velenjski Rudar z 2:1.



Mura, eden od osmih klubov, ki to sezono prvič igrajo v skupinskem delu katerega od evropskih tekmovanj, bo stremela k čim boljši igri ter čvrsti obrambi, medtem ko se tekmeci na svojem novem, sodobnem stadionu s skoraj 63.000 sedišči nadejajo nadaljevanja niza – na sedmih zaporednih domačih evropskih tekmah so zmagali, na zadnjih šestih niso prejeli zadetka.

