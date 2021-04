Raphael Varane je ostal brez tekme z Liverpoolom

Na današnji tekmi četrtfinala nogometne lige prvakov bo moral madridski Real igrati proti Liverpoolu brez enega ključnih nogometašev. Raphael Varane je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus in bo moral izpustiti dvoboj, je sporočil madridski klub.



Test, po katerem je bil Varane pozitiven, so opravili danes dopoldne, nogometaša pa so takoj poslali v izolacijo. To pomeni, da bo Francoz izpustil ne le današnji prvi obračun z Liverpoolom, temveč tudi sobotni clasico, ko se bo Real v španskem prvenstvu pomeril z Barcelono.



Drugi igralci so uspešno prestali testiranje, a pri Realu imajo precej težav s poškodbami. Predvsem v obrambi bo imel trener Zinedine Zidane težko delo, saj bosta manjkala tudi kapetan Sergio Ramos in Dani Carvajal.

