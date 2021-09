Razmišljanje o Hrvatih prepovedano, tri točke z Malto nujne

Standings provided by SofaScore LiveScore

Kurtić v drugačni vlogi

Slovenska nogometna reprezentanca bo v soboto ob 18.00 iskala drugo in v kar nekaj pogledih nujno zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. V Stožicah bo gostila Malto, ki je pred dnevi premagala Ciper, kljub odsotnosti kaznovanegapa je vloga favorita jasna. Selektorpričakuje poln izkupiček.Slovenci imajo z Malto izvrstno razmerje na medsebojnih tekmah. Z njo so se nazadnje srečali v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija z Malto še tri zmage in neodločen izid. Ob tem je Slovenija precej boljša na lestvici Mednarodne nogometne zveze, saj je 66., Malta pa 177.Toda sredina zmaga Malte proti Cipru, ki je Slovenijo premagal, je dovolj veliko opozorilo, da tekmeca ne gre jemati prelahko. To je večkrat poudaril tudi Kek. »To bo tekma, v kateri za nas šteje samo zmaga. Malta je nase opozorila že z remijem v Bratislavi, jasno je, da gre za organizirano ekipo. Toda v tem zgoščenem ritmu smo že včeraj pripravljali analizo, današnji trening je že namenjen tudi taktični pripravi na tekmo, na kateri moramo biti agresivnejši, hitrejši, a tudi organizirani in strpni,« je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal Kek.Dodal je, da so fantje v redu, da se ob dobrih trenutkih s tekme s Slovaško samokritično zavedajo tudi slabih in da je že določena nestrpnost pred sobotno nalogo, ki je povsem v središču razmišljanja, pa čeprav jih v torek čaka še gostovanje v Splitu pri Hrvaški.»Tekma, ki nas čaka jutri, prinaša tri točke. Zaradi tega bi bilo razmišljanje o naslednjem tekmecu napačno. Zavzetost in osredotočenost na Malto je pri igralcih dobra. To je pravilno razmišljanje, « je poudaril Kek in pojasnil, pri čem bo treba predvsem zvezno vrsto izboljšati v primerjavi s sredo.»V obrambi moramo v zvezni vrsti ostati dovolj organizirani pri preprečevanju njihovih napadov, moramo biti agresivni, saj smo Slovakom puščali preveč prostora. V smeri napada pa moramo imeti hitrejšo podajo naprej, bolj usmerjeno proti golu. Slovakom smo prevečkrat pustili, da so se organizirali v obrambi, to pa je potem težje prebiti. Hitrost je manjkala. Ko smo to hitreje izvedli, je bilo že na dobri ravni, « je dejal Kek, ki je napovedal določene spremembe v ekipi zaradi utrujenosti, vrača pa se»Pogovarjali smo se, analizirali tekmo in lahko povem, da je Malta ekipa, ki zadnje čase tudi rada igra, visoko pritiska ... Morali bomo biti maksimalno pripravljeni, dati vse od sebe, ne sme biti pa niti najmanjšega podcenjevanja. Prevladovati moramo v vseh elementih in odnesti vse tri točke," pa je povedal Kurtić, ki po zamenjavi kluba - Parmo je zamenjal za Paok - več sodeluje tudi pri organizaciji igre in ne samo pri destrukciji, kot je pojasnil selektor.»Počutim se v redu, vsak profesionalen nogometaš mora poskrbeti zase in svojo pripravljenost. Zdaj sem osredotočen le na reprezentanco ter tekmi z Malto in Hrvaško. Proti Malti moramo biti psihično močni, ne smemo podcenjevati, moramo se obnašati tako kot na tekmi s Hrvaško. Biti moramo agresivni tako v obrambi kot pred tekmečevim golom,« je še povedal izkušeni vezist.Tekmo, na kateri bodo nogometaši pod Kekovim vodstvom skušali podaljšati niz nepremaganosti na domačih tekmah na deset, bodo sodili Latvijciin