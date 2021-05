Razočarani Rashford: Na koncu drugo mesto ne pomeni ničesar

Unai Emery je že četrtič poljubil veliki pokal evropske lige. FOTO: Michael Sohn/AFP

Rulli nova legenda Villarreala

Pri španskem časniku Marci kujejo nogometaše Villarreala v nebo. »Rulli postal legenda Villarreala, ko je ubranil enajstmetrovko Davidu De Gei.« Izpostavili so tudi sijajnega Gerarda Morena, ki je v finalu v Gdansku zabil že svoj 30. gol v sezoni. Prepričani so, da bo eden od ključnih igralcev španske reprezentance na bližnjem euru 2021.



Solskjaer: To je nogomet, na koncu odloča en strel

Marcus Rashford se ne vdaja. FOTO: Adam Warzawa/Reuters

Pri Villarrealu kajpak niso skrivali navdušenja, potem ko so v velikem finalu evropske lige v nogometu po pravem maratonu z 11:10 dobili loterijo enajstmetrovk proti Manchester Unitedu. »Srečen sem in ponosen na vso ekipo,« je bil po novi lovoriki nasmejan, trener Villarreala.»Ocenjujem, da smo si zaslužili pokal. Vso sezono smo trdo garali za ta uspeh. V finalu smo nudili odličen odpor Manchester Unitedu,« je presodil 49-letni Španec, ki se je s svojimi varovanci že četrtič veselil končne zmage v evropski ligi (pred tem mu je trikrat uspelo s Sevillo). Kot je pristavil, si želi v tem tekmovanju vedno osvojiti lovoriko, toda po drugi strani si zelo želi tekmovati tudi v ligi prvakov. »Verjamem, da bomo uživali tudi v ligi prvakov,« je prepričan Emery.»Na koncu je vedno zmagovalec le en. Manchester United je močno pritiskal na nas, enajstmetrovke pa so loterija. Seveda smo presrečni, da se je izšlo, kot se je. To je prvi pokal za naš klub, zato je nekaj posebnega,« je bil vesel, zvezni igralec pri Villarrealu.»Rdeči vragi« so bili po bolečem porazu vidno potrti. »Razočarani smo. Težko je zdaj razložiti, kako se počutimo. Imeli smo veliko priložnost za osvojitev lovorike, ki pa nam ni bila usojena. Na koncu drugo mesto ne pomeni ničesar. Toda ne bomo se vdali. V prihodnjo sezono bomo štartali še z večjo željo,« je poudaril, napadalec Manchester Uniteda.Zaradi zapravljene velike priložnosti je z glavo zmajeval tudi trener »rdečih vragov«. »To je nogomet, na koncu odloča en strel. V naši slačilnici zdaj vlada tišina, vsi smo izjemno razočarani. Zdaj ni pravi trenutek za razpravljanje o tem, kaj bi lahko naredili bolje, dejstvo pa je, da vsega nismo naredili pravilno, saj smo ostali brez pokala,« je razmišljal 48-letni Norvežan.