Razočaranje v Stožicah, Belgijci nadigrali Olimpijo

Nogometaši Olimpije so doživeli prvi domači poraz v Uefini konferenčni ligi. V Stožicah je bil pred 5000 gledalci boljši Cercle Brugge s 4:1. Ob polčasu je bilo 2:1 za Belgijce. Upanje za preobrat je splahnelo v 50. minuti, ko je bil zaradi nešportne poteze izključen rezervist Thalisson. Ljubljančani imajo še vedno lepe možnosti za napredovanje v izločilne boje, naslednji teden bodo gostovali še na Poljskem.

Za goste sta v prvem polčasu zadela Kazeem Olaigbe in Felipe Augusto, vmes je izenačil Alejandro Blanco, v drugem pa sta zmago ob terenski premoči zaradi izključitve Thalissona potrdila Kevin Denkey in spet Olaigbe.

Ljubljančani so pred tem na štirih tekmah trikrat zmagali in enkrat izgubili. V prvem krogu ligaškega dela je bil boljši nemški Heidenheim, nato pa so po vrsti padli avstrijski LASK iz Linza, finski HJK Helsinki ter severnoirski Larne.

Olimpija: Cercle Brugge 1:4 (1:2) Štadion Stožice, sodniki Ladebäck, Nyberg, Yng (Švedska).

Strelci: 0:1 – Olaigbe (2.), 1:1 – Blanco (5.), 1:2 – Augusto (24.), 1:3 – Denkey (72.), 1:4 – Olaigbe (81.)

Olimpija: Vidovšek, Ristić, Ratnik, Muhamedbegović, Silva, Agba (od 46. Thalisson), Doffo, Sualehe (od 70. Lasickas), Blanco (od 63. Florucz), Brest (od 69. Marin), Durdov.

Cercle Brugge: Dellanghe, Utkus, Ravych (od 56. Diakite), Miangue, Efekele (od 68. Somers), Francis (od 83. Van der Bruggen), De Wilde, Magnee, Minda (od 56. Brunner), Olaigbe, Augusto (od 68. Denkey).

Rumeni kartoni: Agba, Sualehe, Ristić, Doffo; Augusto, Diakite.

Rdeči karton: Thalisson (48.).

A danes Olimpiji ni uspelo nadaljevati niza zmag, na domačem terenu v Stožicah je bil boljši Cercle Brugge. Olimpija je po drugem porazu v konferenčni ligi nazadovala iz prve osmerice, ki neposredno vodi v osmino finala.

Zasedba Victorja Sancheza, sicer vodilna ekipo domačega prvenstva po koncu jesenskega dela, je pred zadnjim krogom ligaškega dela zdaj na mestih (trenutno 11.), ki v spomladanskem delu prinašajo dodatno tekmo za uvrstitev med najboljših 16. Današnji tekmec iz Bruggea je medtem skočil na peto mesto. V zadnjem, 6. krogu, bo Olimpija 19. decembra gostovala pri poljski Jagielonii Dušana Stojinovića.