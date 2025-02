Razočaranje v Stožicah, Olimpija brez moči, Borac je končal njene evropske sanje

V nadaljevanju preberite:

V polnih Stožicah se je Olimpijina evropska pot končala na prvi letošnji oviri – v dodatnih kvalifikacijah za napredovanje v osmino finala konferenčne lige je bil banjaluški Borac boljši in spretnejši. V povratnem, skoraj 110-minutnem dvoboju je prvak Bosne in Hercegovine s pametno igro ubranil minimalno prednost iz prve tekme in se s skupnim izidom 1:0 uvrstil med najboljših 16 moštev v tem tekmovanju.

V Stožicah se je začelo slabo in končalo še slabše, Alex Blanco je v 7. minuti zastreljal enajstmetrovko (po prekršku nad Alexom Tammom). Gostujoči vratar Filip Manojlović je prebral, kam bo streljal Španec – v vratarjevo levo stran. Blanco je bil tragični mož tudi v 23. minuti. V enem od redkih nevarnih napadov je zadel prečko, takrat je že pošteno zadišalo po velikem razočaranju v Stožicah.

Olimpija je napredovanje zapravila v Banjaluki, Borac je v Ljubljani le dokončal nalogo, ki jim jo je z izključitvijo na prvi tekmi olajšal Florucz. Za odsotnost najboljšega igralca trener Victor Sanchez ni našel rešitve, tehnično so bili zeleno-beli precej razglašeni in brez ustvarjalne dnevne forme.

»Občutki po porazu ali izpadu so vselej enaki – slabi. Na ta izpad moramo preprosto pozabiti, to sem tudi povedal igralcem,« je med drugim povedal ljubljanski trener.