Rdeče vrage poslal v pekel, Real ga je ustavil pred vrati raja

Pred sobotnim finalom lige prvakov med madridskim Realom in Liverpoolom smo se vrnili 56 let v preteklost, ko je španski velikan osvojil svojo šesto evropsko lovoriko z zmago nad beograjskim Partizanom v Bruslju. Tam je črno-beli dres nosil Radoslav Bečejac, danes 80-letni Vojvodinec, ki je zgolj leto po finalu presenetljivo prestopil v Olimpijo in v Ljubljani ostal do danes

To je bil prestop, ki je do temeljev pretresel jugoslovanski nogomet. »65 kilogramov = 65 milijonov,« se je glasila naslovnica priljubljenega tednika Tempo, za fotografijo pa so uporabili Radoslava Bečejca (njegova telesna teža je takrat znašala 65 kg), ki je sedel na desni stran tehtnice, na levi pa je za ravnotežje skrbel velik kup denarja, ki je predstavljal 65 milijonov dinarjev.

»Niti sam ne vem, kako sem pristal v Ljubljani,« se je za Delo tistega prelomnega leta 1967 spominjal Bečejac. »Imel sem neke principe, iztekala se mi je pogodba s Partizanom, pogovarjali smo se o tem in onem, jaz nisem sprejel njihove ponudbe in pristal tukaj. Zvečer smo se usedli z ljudmi iz Olimpije, vprašali so jih, ali bi poravnali takšno odškodnino, rekli so, da bi, in plačali.«

Težko je umetno narediti ekipo. Pri Olimpiji je bilo takrat veliko kupljenih igralcev, osnova morajo biti vedno domači, ki jim nato dodajaš okrepitve.

Takratne oblasti so zaradi številnih dragih prestopov v prihodnjih letih močno omejile količino sredstev, ki so jih lahko klubi namenjali za odškodnine. Črno-beli naj bi na koncu prejeli 45 milijonov dinarjev, kar je bil nov rekord jugoslovanskega nogometa in še danes zavidanja vreden znesek, sploh za slovenske razmere. »Pritisk je vedno bil, vsi so te imeli 'na piki', a nič hujšega,« Bečejac potrdi, da je tako visoka odškodnina že takrat s seboj prinašala tudi manj prijetne plati profesionalnega športa.

Nihče namreč ni mogel razumeti, da je le eno sezono po tem, ko je s Partizanom igral v finalu lige prvakov, odšel k ljubljanskim zmajem, ki v slogu najpremožnejših klubov današnjega časa niso spraševali za ceno. PSG in Manchester City sta sicer zadnja poraženca finalnih tekem lige prvakov in nemogoče je sploh pomisliti na to, da bi v Ljubljani na vrhuncu kariere danes, denimo, pristal Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden, Marco Verratti ali kdo od drugih zvezdnikov sredine igrišča.

Danilo Popivoda, Radoslav Bečejac, Ivan Pejović, Vili Ameršek in Brane Oblak (z leve) so se podpisali pod najuspešnejšo sezono Olimpije v 1. zvezni jugoslovanski ligi. Foto Sport

»Težko je umetno narediti ekipo. Pri Olimpiji je bilo takrat veliko kupljenih igralcev, osnova morajo biti vedno domači, ki jim nato dodajaš okrepitve. Nikoli se nismo resneje merili za najvišja mesta, morda le v eni sezoni, sicer smo večinoma reševali svoj prvoligaški status. Takrat se je tudi po zaslugi Aca Obradovića in reorganizacije kluba začel slovenski nogomet dvigovati,« je nadaljeval vezist, ki je v moštvu z Branetom Oblakom, Danilom Popivodo in Vilijem Amerškom leta 1971 pomagal zeleno-belim do najvišje uvrstitve v zvezni ligi – 7. mesta. Oblak ga je pred leti izbral v svojo idealno enajsterico Olimpije v zgodovini.

George Best in njegova pričeska

»Največ sem se družil ravno z njim. Bili smo dobra klapa. O Branetu se ve, da je bil 'klasa', imel pa je tudi srečo, da je lahko šel v tujino, to je bil privilegij vseh teh mlajših igralcev. Nogometaš preprosto mora v večji klub, tam si na očeh menedžerjev. Šele ko prideš v velik klub, vidiš, ali si za to raven ali nisi. Pri Olimpiji sem spoštoval vse, nisem se videl v vlogi mentorja ali nekoga, ki bi bil nad drugimi,« se svoje vloge v moštvu spominja Bečejac in doda: »V Beogradu so te ustavljali na ulici, tu pa sem imel mir, živel sem svoje življenje in lahko še danes uživam v krogu prijateljev.«

Dva dneva pred sklepnim dejanjem evropske klubske sezone 2021/22, finalom lige prvakov v Parizu, misli neizbežno uhajajo v leto 1966, ko je Partizan z Bečejcem v začetni postavi odigral tri morda največje tekme v klubski zgodovini. V polfinalu takratnega evropskega pokala je opravil z Manchester Unitedom, za katerega je bila po porazu v Beogradu z 0:2 nato premalo tudi zmaga na domačem Old Traffordu z 1:0. Kot se je izkazalo, je bil za napredovanje ključen drugi gol na štadionu JNA, ki ga je po sprejemu žoge s prsmi z natančnim strelom mimo vratarja Harryja Gregga v 59. minuti prispeval ravno naš sogovornik.

Začetna enajsterica Partizana za tekmo z Manchester Unitedom. Poleg Bečejca so tekmo začeli še Soškić, Mihajlović, Vasović, Rasović, Jusufi, Miladinović, Bajić, Kovačević, v Trbovljah rojeni Josip Pirmajer in Hasanagić. Ekipi je s klopi poveljeval trener Abdulah Gegić. FOTO: Osebni Arhiv

Strel, ki je matiral vratarja Manchester Uniteda Harryja Gregga na štadionu JNA. FOTO: Osebni Arhiv

»Podrobnosti se ne spominjam veliko, zelo pa se mi je v spomin vtisnil George Best,« se mu vendarle zaiskri v očeh ob omembi enega največjih nogometašev, ki so kadarkoli oblekli dres rdečih vragov. »Imel je dolge lase, za katere ga je njegov čuvaj Ljubomir Mihajlović vlekel vso tekmo. George Best je kar izstopal, njegova igra je bila drugačna od klasične angleške. Spomnim se tudi, da me je Nobby Stiles že v prvi minuti s pestjo udaril zadaj v glavo, da sem imel veliko buško. Takoj po začetku tekme je kot po dogovoru vsak prejel udarec svojega čuvaja!«

Legendarni trener sir Matt Busby, ki je s kapetanom Bobbyjem Charltonom in še nekaterimi srečneži osem let prej preživel letalsko nesrečo v Münchnu, je izpad proti Partizanu pozneje opisoval kot enega najtežjih trenutkov v klubski zgodovini. A tudi Beograjčani so imeli svoje težave kljub bližajočemu se spektaklu v Bruslju.

Samo letos je Realu že trikrat uspel preobrat! Trikrat so se izvlekli in ne vem, ali se bodo tudi tokrat, presneto ... To me je presenetilo, da se trikrat izvlečejo, ko že misliš, da je konec.

»Ekipa je bila že prodana, takrat pred 28. letom nisi smel v tujino, a si je pol ekipe že poiskalo nove delodajalce. Vzdušje ni bilo takšno, kot bi pred takšno tekmo moralo biti. Povedli smo, mislim, da je dal gol Velibor Vasović z glavo, potem je tudi enega zakrivil – namesto da bi naredil 'pameten' prekršek, kot zdaj temu rečejo strokovnjaki, je tekmeca pustil mimo in tako so nam ga zabili,« je Realov preobrat, ki je dandanes že folklora lige prvakov, orisal Bečejac.

FOTO: Osebni Arhiv

Vasović je za vodstvo črno-belih zadel v 55. minuti, Amancio Amaro in Fernando Serena pa sta z izjemnima zadetkoma med 70. in 76. minuto poskrbela za šesto Realovo lovoriko. To je bil sicer že četrti finale v vsega 11 letih od ustanovitve novega tekmovanja, v katerem je Real zmagal, čeprav je prejel prvi gol na tekmi. Na naslednji evropski naslov so Madridčani čakali vse do leta 1998, ko jim ga je v Amsterdamu z edinim golom dvoboja z Juventusom prinesel Črnogorec Predrag Mijatović – nekdanji član Partizana.

Všeč mu je Modrić

»Samo letos je Realu že trikrat uspel preobrat! Trikrat so se izvlekli in ne vem, ali se bodo tudi tokrat, presneto ... To me je presenetilo, da se trikrat izvlečejo, ko že misliš, da je konec. Res ne vem, kako pride do tega, ali pa se pač moramo sprijazniti, da tako pač je?« si z nasmeškom na obrazu madridske podvige v tej sezoni na tekmah proti PSG, Chelseaju in Manchester Cityju poskuša razložiti Bečejac, ki nekaj svoje igre vidi v Luki Modriću, gonilni sili sredine igrišča Reala. »Modrić mi je všeč ... Moram pa dodati, da sem bil bolj vsestranski. (smeh) Leva in desna noga, tudi z glavo sem dajal gole!« seveda v šali izpostavi 80-letnik po rodu iz Žitišta v vzhodni Vojvodini.

Pred finalom so se partizanovci ukvarjali s še precej bolj nenavadnimi težavami, ko so na njihova vrata potrkali predstavniki znanih nemških športnih opremljevalcev. »Kopačke nam je delal klubski čevljar, to je bila res super obutev. A pred finalom so prišli ljudje iz Adidasa in Pume, češ da naj igramo v njihovih čevljih. Mislim, da se je z njimi pogovarjal Vasović, ki se je na koncu dogovoril s Pumo, vsak igralec pa naj bi dobil po 150 dolarjev. Pred tekmo smo nato z belo barvo vsak na svoje čevlje narisali belo črto, ki je simbol Pume.«

Partizan je tisto sezono v domačem prvenstvu sicer končal šele na 11. mestu, tri mesta za Olimpijo, ki si je priigrala tudi povabilo v pokal velesejemskih mest. »To je bila izjemno močna liga. Če primerjam z današnjim časom, se mi ta prvenstva v bivših republikah zdijo kot vaške lige. Ostali so nam le še menedžerji, mamice, očki ... Včasih je bila to ena vodilnih evropskih lig. Če si želel sestaviti reprezentanco, si moral narediti selekcijo 20 milijonov ljudi,« opozori Bečejac. »Jugoslovanska reprezentanca je veljala za evropsko Brazilijo. Nato smo začeli kopirati druge pristope, češ da moramo bolj delati na telesni pripravljenosti. Drugi pa so se učili od nas, dodali nekaj svojega in nas prehiteli, medtem ko smo se mi posvetili le izvažanju.«

Z Ivico Osimom (na fotografiji) se je večkrat srečal tudi po koncu kareire v Ljubljani. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Osim je bil človek igrišča

Med najslavnejše »gastarbajterje« zagotovo spada njegov sodobnik in nekdanji reprezentančni kolega Ivica Osim, žal že pokojni Sarajevčan. »Ko sem ga prvič videl v Subotici, je bil visok, suhljat, imel je noge 'na iks' ... Ivica je bil super, pravi dečko. Da je bil pred svojim časom? Ja, nedvomno, če se ne motim, je bil tudi profesor matematike. Bil je življenjski trener, ne kot ti sodobni, ki nekaj rišejo in berejo ... Človek igrišča. Eno je knjiga, drugo pa je praksa,« je o legendarnem trenerju in zadnjem selektorju Jugoslavije povedal Bečejac.

Zadnja tekma reprezentance Jugoslavije v kvalifikacijah za euro 1992, pri zmagi nad Avstrijo na Dunaju (2:0) sta 13. novembra 1991 dvoboj začela tudi Darko Milanič in Džoni Novak:

Svojo igralsko kariero je leta 1974 sklenil daleč od domovine, v Kolumbiji, kjer je branil barve Independienteja. Prestolnica Bogota je bila takrat že drugi dom ikone Crvene zvezde, Dragoslava Šekularca, s katerim sta spoznala vse čare, a tudi pasti življenja na severu Južne Amerike, kjer se je iz dobrih 400 km oddaljenega Medellina že počasi začel širiti vpliv zloglasnega Pabla Escobarja. »Šeki je imel rad konjske dirke, družila sva se, sam pa sem si že po nekaj tekmah huje poškodoval koleno. Ljudje so nori, štadioni so bili polni, vsak je imel svoj tranzistor in ga poslušal med tekmo. Bogota je bila nevarna za življenje. Vedno si moral imeti 100 ali 200 pesov v žepu, če bi te slučajno napadli. Do središča mesta si bil še kolikor toliko varen, na jugu pa ti nihče ni mogel zagotoviti česarkoli,« je dodal.

In danes? Nogomet se je iz najpomembnejše prelevil v eno od najmanj pomembnih postranskih stvari v njegovem življenju. »Že po tekmah, ki sem jih odigral, nisem maral diskusij – kje sem stal, kdo je komu podal … Pobegnil sem od nogometa. Zdaj ga spremljam, a le dokler mi prija, raje poslušam pametovanje drugih. Mir, želim si samo miru,« je zadovoljen s pogovorom ob igrišču viške Svobode sklenil priljubljeni Zaza.