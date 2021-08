Rdeči biki dobili krila tudi na žrebu, PSG nad City

V nadaljevanju preberite:

Žreb skupinskega dela lige prvakov spet ni razočaral. Za papirnato skupino smrti so poznavalci izbrali skupino B z Atleticom Jana Oblaka, Liverpoolom, Portom in Milanom. V radiju 500 km od Ljubljane bodo gostovali Barcelona, Real Madrid in Manchester United. Kevin Kampl bo v skupini A poskušal pokvariti načrte zvezdniških PSG in Manchester Cityja, ki bi v kratkem lahko postal močnejši za Cristiana Ronalda. Za skupino smrti bi lahko označili tudi skupino E s kijevskim Dinamom in Benjaminom Verbičem, ki se bo pomeril s trojico evropskih velikanov Bayernom, Barcelono in Benfico. Kaj čaka Benjamina Šeška, ki je v sredo zvečer blestel s Salzburgom?