Rdeči United še upa, da bo ujel svetlo-modri City

Finale FA Leicester – Cheslea

Kelechi Iheanacho je popleljal Leicester v finale pokala FA. FOTO: Richard Heathcote/AFP

Izidi

Nogometaši Manchester Uniteda so v 32. kolu angleške nogometne lige na Old Traffordu premagali Burnley s 3:1 in se na prvenstveni razpredelnici vodilnemu mestnemu tekmecu Cityju približali na osem točk. Šest kolov pred koncem imajo še vedno upanje, da osvojijo naslov.Burnley na Old Traffordu že na štirih zaporednih tekmah ni izgubil, dobro se je držal tudi tokrat, a na koncu vendarle moral priznati premoč favoritom.Kljub nekaj priložnostim v prvem polčasu ni bilo golov, v 48. minuti pa so domači povedli.je lepo prodrl po levi strani,je nato žogo po njegovi podaji prepustil med nogama,pa jo je poslal v mrežo.A gosti so že 114 sekund pozneje izenačili. Po kotu je bil med dvema igralcema Uniteda najvišji, ki je žogo z glavo premagal vratarjaGostitelji so nato zaigrali na vse ali nič, napadalna igra pa se jim je izplačala.je v 84. minuti s pomočjo enega od gostujočih branilcev dosegel še drugi gol na tekmi, končni izid pa je v sodniškem dodatku po odlično izvedenem protinapadu postavilPotem ko je Chelsea v soboto z 1:0 premagal Manchester City in se uvrstil v finale pokala Nogometne zveze Anglije (FA), je zna tudi njegov tekmec. To je Leicester, ki je z 1:0 premagal Southampton. Edini gol je v 55. minuti dosegel NigerijecArsenal : Fulham 1:1Manchester United : Burnley 3:1Wolverhampton : Sheffield United 1:0Newcastle : West Ham 3:2Everton : Tottenham 2:2