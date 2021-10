Rdeči vragi niso snedli karamel

Nogometaši Manchester Uniteda in Evertona so se v 7. krogu angleškega državnega prvenstva razšli z neodločenim izidom 1:1 ter s tem zamudila skok na vrh prvenstvene lestvice. Ob koncu prvega polčasa je rdeče vrage v vodstvo popeljal Francozpo podaji Portugalca. S tem je Portugalec najhitreje med zveznimi igralci v elitni angleški ligi prišel do številke 50, kar se tiče seštevka golov (30) in podaj (20). To mu je uspelo na 58. tekmi za United. Sredi drugega polčasa pa je po odlično izvedenem nasprotnem napadu za karamele, kakor priljubljeno imenujejo Everton, izenačilUnited in Everton imata na drugem oziroma tretjem mestu prvenstvene razpredelnice 14 točk, pred njima je Liverpool s prav toliko točkami in boljšo gol razliko. Danes bo od kandidatov za naslov prvaka igral Chelsea, ki bo ob 16. uri doma gostil Southampton. V nedeljo bo derbi med Liverpoolom in Manchester Cityjem (17.30). Preostale današnje tekme so Burnley - Norwich, Leeds - Watford, Wolverhampton - Newcastle (vse ob 16. uri) in Brighton - Arsenal (18.30). V nedeljo sledijo še obračuni Crystal Palace - Leicester, Tottenham - Aston Villa in West Ham - Brentford (vse ob 15. uri).