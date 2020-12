Rdeči vragi z novo zmago tik pod angleški vrh

Rashford postavil stvari na svoje mesto

Nogometaši Manchester Uniteda so na zadnji tekmi 13. kola angleške nogometne lige v gosteh premagali zadnjeuvrščeni Sheffield United s 3:2 (2:1). Z zmago so se povsem približali najboljšim, ob tekmi manj le še za pet točk zaostajajo za vodilnim Liverpoolom, za dve za drugouvrščenim Tottenhamom in eno za Southamptonom in Leicestrom.Domači so sicer po napaki vratarjapreka v peti minuti povedli, a nato tudi sami storili preveč napak, da bi lahko zadržali prednost. Gosti so z dolgimi podajami za obrambno linijo, prihajali do priložnosti, že v prvem polčasu sta dve izkoristila, ki se je izkazal z odličnim sprejemom in močnim strelom, inRashford pa je na začetku drugega dela vodstvo povišal, domači so v 88. minuti po kotu in drugem golu golu McGoldricka poskrbeli za nekaj drame, ki pa se je za Manchester United vendarle srečno končala, tudi po zaslugi vratarja Hendersona.