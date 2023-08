Real izbral Kepo Arrizabalago, Inter Marka Arnautovića

Vratar angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja Kepa Arrizabalaga se za eno sezono kot posojen igralec seli v vrste španskega Real Madrida. Kot so pri Realu potrdili v sporočilu za javnost, bo Španec prvi vratar namesto poškodovanega Belgijca Thibauta Courtoisa, ki si je raztrgal kolenske vezi.

Zvezdnik avstrijske nogometne reprezentance Marko Arnautović je na stara leta dobil drugo priložnost pri Interju. Italijanski prvak iz leta 2022 in 34-letni napadalec, ki je bil kot posojen igralec črno-modrih tudi v sanjski sezoni 2009/10, sta sklenila dveletno pogodbo z letno plačo 2,5 milijona €. Bologna, pri kateri je igral zadnji dve sezoni, bo prejela osem milijonov € in še dva do tri milijona € premij. Arnautović ima sloves nepredvidljivega moža. Pri Interju se niso odločili za njegov prihod le zaradi ocene takratnega trenerja Joseja Mourinha, ki je o Avstrijcu srbskega rodu rekel, da je čudovita osebnost z otroškim značajem.