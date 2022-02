Real Madrid, Barcelona in Juventus bodo obiskali ZDA

Real Madrid, Barcelona in Juventus načrtujejo v letošnjem poletju niz prijateljskih tekem v Združenih državah Amerike. Trojček klubov, ki jih druži propadli projekt superlige, želi medse povabiti še četrtega člana, najbližje temu naj bi bil AC Milan, da bi lahko igrali na večih prijateljskih turnirjih pred sezono 2022/23.

Prizorišča te turneje še niso določili, po trditvah medija ESPN pa naj bi za to kandidiralo več mest na zahodni obali ZDA, ki si želijo videti nogometne tekme evropskih klubov, tudi clasico med Realom in Barcelono. Poteza omenjenih klubov je logična, saj želijo vsaj delno nadomestiti drastičen izpad prihodkov zavoljo pandemije.

ZDA so že videle španski clasico

Klubi so pogosto gostovali v ZDA tudi pred pandemijo, toda v zadnjih letih to ni bilo mogoče. Real je denimo igral na tako imenovanem pokalu prvakov v letih 2016, 2017, 2018 in 2019, Barcelona je odšla onstran Atlantika v letih 2017, 2018 in 2019, Juventus pa v letih 2017 in 2018. Leta 2017 so v Miamiju že igrali clasico, kar je bila zadnja tekma Neymarja v majici Barcelone pred njegovo selitvijo v PSG za rekordnih 222 milijonov evrov.

Kakorkoli, Real, Barcelona in Juventus so edini preostali člani propadlega projekta superlige, ki so ga pokopali tako navijači kot krovna hiša Uefa, slednjo pa so pri tem podprle tudi vse evropske inštitucije.