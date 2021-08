Real Madrid in Barcelona nasprotujeta prodaji za 2,7 milijarde evrov

»Menimo, da ni primerno podpisati polstoletnega sporazuma«

Barceloni predsednik Joan Laporta (levo, desno novinec iz Betisa Emerson) je potegnil z večnim tekmecem iz Madrida. FOTO: Josep Lago/AFP

Španska nogometna velikanainsta obsodila posel med vodstvom španske nogometne lige in družboglede prodaje 11-odstotnega deleža svojega poslovanja v vrednosti. Posel, prvi te vrste v velikih evropskih ligah, tako špansko ligo ocenjuje na 24,2 milijarde evrov. Vodstvo tekmovanja pa bo ohranilo upravljanje televizijskih pravic.»Ta sporazum je bil dosežen brez vednosti Reala Madrida in danes nam je vodstvo lige prvič omogočilo omejen dostop do pogojev sporazuma,« je v izjavi za javnost zapisal kraljevi klub. »Klubi so avdiovizualne pravice podpisali izključno za prodajo na tekmovalni osnovi za obdobje treh let. Ta sporazum pa zaradi zavajajoče strukture odvzema 10,95 odstotka avdiovizualnih pravic klubov v naslednjih 50 letih, kar je v nasprotju z zakonom,« so še zapisali pri Realu.Opozorili so, da je isti ameriški investicijski sklad skušal na podoben način pridobiti delež tudi italijanske in nemške lige. Dogovor s CVC so pri vodstvu španske lige označili kot dobrodošlo finančno spodbudo za klube, katerih finance so zaradi pandemije in tekem pred praznimi tribunami doživele velik udarec.Barcelona je v četrtek zvečer zaradi finančnih težav sporočila, da s prvim zvezdnikom Argentincemne bo mogla nadaljevati skupne zgodbe, kasneje pa v izjavi za javnost zapisala, da o načrtu zasebne prodaje kapitala vodstvo tekmovanja »ni razpravljalo s klubi, ki so lastniki televizijskih pravic«. »Dogovor vpliva na del avdiovizualnih pravic vseh klubov v naslednjih 50 letih. Pri Barceloni menimo, da ni primerno podpisati polstoletnega sporazuma glede na negotovosti, ki obkrožajo nogometni svet,« so še dodali.V majskem poročilu upravnega odbora Evropske nogometne zveze je bilo predvideno, da bodo vodilni klubi na celini zaradi vpliva pandemije utrpeli izgubo v višini več kot osem milijard evrov. Po poročanju športnega dnevnikabi lahko močno zadolžena Barcelona zaradi dogovora s CVC dobila 270 milijonov evrov, Real Madrid pa 261 milijonov evrov.