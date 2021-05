Real Madrid ostaja v igri za naslov prvaka

Nogometaši madridskega Reala so v dvoboju 36. kola španskega prvenstva preživeli gostovanje v Granadi, zmagali s 4:1 in ostajajo v igri za naslov prvaka. Dve koli pred koncem imajo dve točki zaostanka za mestnim tekmecem Atleticom zv vratih, pred Barcelono pa dve točki prednosti.Real je v 17. minuti popeljal v vodstvo, v sodniškem podaljšku prvega polčasa je vodstvo povišalV drugem delu so Madridčani pobudo prepustili tekmecem, kar se jim je maščevalo v 71. minuti, ko je zaostanek znižal. Prejeti gol je streznil varovance trenerja, spet so pritisnili proti vratom tekmecev inje v 75. minuti izkoristil podajo. Končni izid je po veliki napaki domače obrambe z vratarjem na čelu postavil