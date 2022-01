Real Madrid si ne more oddahniti

Nogometaši Seville ne popuščajo in še naprej lovijo vodilno ekipo španskega prvenstva, madridski Real. V 20. kolu primere division je Sevilla z izidom 1:0 premagala Getafe in za Madridčani, ki so že v soboto visoko s 4:1 premagali Valencio, ob tekmi manj zaostaja za pet točk. Edini gol za Andaluzijce je v 22. minuti dosegel Rafa Mir.

Zaostanek za vodilno ekipo lige pa je povečal Sevillin mestni tekmec Betis. Na gostovanju pri Rayu Valecanu v Madridu je iztržil le remi 1:1, kar ni slab rezultat upoštevaje dejstvo, da je od 33. minute igral z igralcem manj na igrišču, saj je sodnik izključil Alexa Morena. Kljub igralcu manj so gostje v sodnikovem dodatku prvega dela prek Sergia Canalesa prešli v vodstvo, v 70. minuti pa je izenačil Ivan Balliu.