Real Madrid tudi po derbiju z Atleticom povečal prednost pred tekmeci

Nogometaši madridskega Reala na lestvici španske lige nadaljujejo z višanjem razlike pred največjima tradicionalnima tekmecema Atleticom in Barcelono. V 17. krogu so na domačem igrišču dobili madridski derbi, z 2:0 so premagali Atletico slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka. Pred njim imajo zdaj 12 točk prednosti, pred Barcelono, ki je v gosteh pri Osasuni igrala 2:2, pa že kar 18.

Madridski derbi ni posebej navdušil, posebej njegov prvi polčas ne. Gostiteljo so v tem času resda prešli v vodstvo, v 16. minuti je žoga po čudovitem voleju Karima Benzemaja končala na pravem mestu. Na začetku drugega polčasa se je Atletico z nekaj novimi močmi v ekipi prebudil, nase je opozarjal predvsem Joao Felix, zamudil nekaj priložnosti, kazen za to pa je sledila v 57. minuti, ko je izid povišal Marco Asensio.

Prvi zasledovalec Reala ostaja Sevilla

Prvi zasledovalec Reala ostaja Sevilla, ki ob tekmi manj zaostaja osem točk. Tretji je Betis, ki je tokrat v derbiju pozitivnih presenečenj letošnjega prvenstva s 4:0 nadigral Real Sociedad, dva gola je dosegel Alex Moreno. Osmouvrščena Barcelona je v Osasuni z goloma 19-letnih Nica Gonzaleza in Abdeja Ezzalzoulija dvakrat vodila, a prednosti ni zadržala, tekma se je končala z izidom 2:2.