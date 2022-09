Real s preobratom proti Mallorci 100-odstoten v derbi z Atleti

V petem kolu so v nedeljo še petič zmagali, s 4:1 so ugnali Mallorco in se po dnevu premora vrnili na vrh prvenstvene razpredelnice. Pred Barcelono imajo dve točki prednosti, v prihodnjem kolu pa jih na štadionu Civitas Metropolitano čaka mestni obračun z Atleticom slovenskega vratarja Jana Oblaka.

Kot že nekajkrat v zadnjem času so realovci tekmeca strli v drugem polčasu. Gosti so namreč v 35. minuti povedli, v sodnikovem dodatku prvega dela je izenačil Federico Valverde, potem pa je spet preteklo precej časa, da so prešli v vodstvo. V 72. minuti jim ga je zagotovil Vinicius Junior. Zmago sta nato potrdila Rodrygo in Antonio Rüdiger.

Že v soboto sta novi zmagi zabeležila Barcelona in Atletico Madrid, derbi kola pa bo zvečer, v njem se bosta pomerila Betis in Villarreal.