Real še kar leti, Asensio zabil hat-trick »svoji« Mallorci

Sevilla skočila na tretje mesto

Čeprav so se v madridskih športnih časnikih že začele pojavljati ocene, dane ve najbolje, kam bi v zaenkrat zelo potenten napad umestil, je španski as na obračunu s svojim matičnim klubom Mallorco zablestel v vsem sijaju. Dosegel je kar tri gole, dva v prvem (24. in 29. minuta) ter enega v drugem polčasu (55.). Za vodstvo Madridčanov je že v enem prvih napadov v tretji minuti poskrbel podkapetan, ki je nato mrežo otočanov zatresel še v 78. minuti.Majorčani so prekv 25. minuti takoj po prvem golu Asensia sicer znižali na 1:2, a jim je stari znanec po rodu iz Palme hitro odgovoril z golom za 3:1, po katerem se niso več pobrali. Realovci so s peto zmago in remijem ohranili dve točki naskoka pred mestnim tekmecem Atleticom.Nogometaši Seville so na domači zelenici s 3:1 ugnali Valencio in skočili na tretje mesto. Valencia je po porazu zdaj četrta. Za Sevillo je že v tretji minuti zadel, v 16. minuti pa jedosegel še avtogol za vodstvo domačih z 2:0. Na 3:0 je še v prvi polovici prvega polčasa zadel, za končnih 3:1 pa je že v 31. minuti zadelVillarreal, aktualni prvak evropske lige, je napolnil mrežo Elcheja in ostal nepremagan (4:1).inso bili strelci za trenutno sicer precej skromno 11. mesto, to je bila namreč šele prva zmaga za rumeno podmornico. Pred tem je bil Espanyol na domači zelenici boljši od Alavesa z 1:0 ter prav tako vknjižil prvo zmago v sezoni. Andaluzijski ponos Sevilla na petih tekmah še ni doživela poraza in je z 11 osvojenimi točkami tretji. Drugouvrščeni Atletico iz Madrida ima po šestih tekmah 14 točk.Že v torek so slavile vse tri gostujoče ekipe. Atletico je bil z 2:1 boljši od Getafeja, Celta iz Viga je ugnala Levante z 2:0, Rayo Vallecano pa je premagal Athletic iz Bilbaa z 2:1. V četrtek bodo še tekme Granada – Real Sociedad, Osasuna – Betis (obe ob 19.30) ter Cadiz – Barcelona (22.00).