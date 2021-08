Real vendarle prodal čudežnega dečka Arsenalu

je v minuli sezoni pri Arsenalu nastopal kot posojen nogometaš madridskega Reala in očitno prepričal klubsko vodstvo na čelu s trenerjem. Londončani so v zgodnjih petkovih urah potrdili uspešen dogovor za prestop norveškega reprezentanta, ki naj bi jih stal najmanj 40 milijonov evrov, je poročal madridski športni dnevnik AS. Real bi lahko z Norvežanom zaslužil še več denarja, če bo s svojimi nastopi na štadionu Emirates izpolnil določene klavzule v pogodbi.Real bo imel predkupno pravico, če bo želel v naslednjih sezonah Ødegaarda pripeljati nazaj v Madrid. Norvežan je pred leti veljal za največjega evropskega talenta, po tem, ko je (javno) obiskoval vse največje evropske klube, ki so mu predstavili svoje načrte, pa se je odločil za Real, kjer pa prave priložnosti za igro pričakovano ni dobil. Že na novinarski konferenci so sicer napovedali, da bo treniral z obema ekipama, člansko je tako kot letos vodil, v podmladku pa je z njim delal tudiDanes že 22-letni nogometaš iz Drammna je od leta 2015 večino nastopov zbral za Realovo B-ekipo, za člane pa je odigral osem tekem brez doseženega gola. Posojen je bil tudi k Heerenveenu, Vitesseju in Real Sociedadu, letos pozimi pa še k Arsenalu, v čigar dresu je enkrat tudi zatresel nasprotno mrežo in že odigral skoraj dvakrat toliko tekem za člansko moštvo kot prej v šestih letih kot član kraljevega kluba.