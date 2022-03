Realovo gradbišče je bilo po dolgem času spet katalonsko igrišče

Nogometaši Barcelone letos niso v igri za naslov španskega prvaka, a so za to dobili obliž, prinesla jim ga je zmaga na najprestižnejšem obračunu sezone. V Madridu so v 29. kolu španskega prvenstva na clasicu premagali največjega tekmeca Real Madrid kar s 4:0.

Pierre-Emerick Aubameyang je dosegel dva gola, in sicer v 29. in 51. minuti, preostala dva sta prispevala Ronald Araujo v 38. in Ferran Torres v 47. minuti. Barcelona je s tremi točkami na lestvici spet prehitela Atletico Madrid, obe ekipi imata 54 točk, Barcelona pa tudi tekmo manj. Real ima 66 točk. To je bil prvi ligaški clasico v vlogi trenerja za Xavija Hernandeza, ki je uspel prekiniti niz petih tekem Kataloncev brez zmage na velikih obračunih. Tokratnega je izpustil kapetan in prvi strelec Reala Karim Benzema, junak nedavnega podviga na povratni tekmi osmine finala lige prvakov, ko je Real nadoknadil zaostanek z 0:1 (skupno 0:2) in po preobratu napredoval med osem najboljših ekip.

V preostalih treh nedeljskih tekmah je padlo skupaj pol manj golov kot v Madridu. Drugouvrščena Sevilla je doma le remizirala z Real Sociedadom, kljub tekmi brez golov pa je zaostanek za Real Madridom zmanjšala na devet točk. Njen mestni tekmec Betis počasi izgublja boj za četrto mesto, tako kot Sevilla je tudi on na gostovanju pri Celti v Vigu remiziral brez golov.

Villareal v državnem prvenstvu igra precej slabše kot v ligi prvakov, v kateri se je po zmagi nad Juventusom uvrstil v četrtfinale. Tokrat je z 0:1 izgubil v Cadizu in je na lestvici le sedmi. Z 1:0 je zmagal tudi Espanyol, njegova žrtev je bila Mallorca.