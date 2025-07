Realovo letalo krožilo okrog New Yorka in iskalo letališče

Predsednik španske la lige Javier Tebas je eden najglasnejših kritikov razširjenega klubskega svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga organizira Svetovna nogometna zveza (FIFA). Tebas trdi, da turnir moti nogometni ekosistem in povzroča težave pri urniku tekem. Njegove skrbi so se izkazale za upravičene, saj je denimo Real Madrid zaradi napredovanja v polfinale proti PSG v New Yorku naletel na težave z zgoščenim urnikom. Real Madrid je zaprosil špansko ligo za preložitev prve tekme sezone proti Osasuni, saj njegovi igralci ne bodo imeli dovolj časa za počitek in priprave.

Zveza španskih nogometašev (AFE) in krovna globalna zveza FIFPRO sta poudarili pomen počitka za zdravje igralcev. Realova pot v ZDA je njegovim igralcem uničila t. i. šesttedenski časovni okvir, ki je vključeval tri tedne počitka in najmanj tri tedne predsezonskega treninga. Ta dogovor, ki ga je AFE izpogajala z la ligo, je bil zasnovan za zaščito zdravja igralcev.

Vinicius Junior, Jude Bellingham in Trent Alexander-Arnold med četrtfinalno tekmo z Borussio Dortmund. FOTO: Francois Nel/AFP

Atletico Madrid, ki je prav tako sodeloval na turnirju, je bil zaradi izpada v skupinskem delu »rešen« tovrstnih težav. FIFPRO je izrazila potrebo po dodatnih zaščitnih ukrepih za igralce po ekstremnih temperaturnih razmerah, ki so jih doživeli v zadnjem mesecu. Realova situacija ponazarja širše napetosti med komercialnimi ambicijami FIFA in dobrobitjo igralcev – bitko, ki jo Tebas vodi z vse večjo nujnostjo.

Težave Reala z letom in pristankom v New Yorku

Toda to še ni vse. Real Madrid je imel ob prihodu v New York tudi logistične težave, ki so vplivale na njegovo pripravo za polfinalni spopad s PSG. Letalo, s katerim je klub potoval, je imelo zamudo zaradi nevihtnih razmer in gostega zračnega prometa, kar je povzročilo precejšnjo zmedo in stres med igralci ter klubsko delegacijo.

Po vzletu iz Miamija je letalo naletelo na hude nevihte, kar je povzročilo zamudo že na začetku poti. Letalo je moralo krožiti nad različnimi območji, vključno z Washingtonom in Virginijo, preden je končno dobilo dovoljenje za pristanek v Newarku. Ta zamuda je pomenila, da Real ni mogel izvesti načrtovane novinarske konference pred polfinalno tekmo, kar je dodatno povečalo pritisk na ekipo.

Fifa je resda posredovala in omogočila hitrejše pristajanje letala, vendar to ni odpravilo posledic. Na koncu so v Newark prispeli približno štiri ure pozneje, kot je bilo načrtovano. Marca, eden od najbolj branih španskih medijev, je let opisala kot enega izmed najneprijetnejših letov za klub v zadnjih letih.

Kako bo prihodnje leto v času mundiala?

Položaj je bila posebej stresen za igralce in člane klubske delegacije, ki ne marajo letov. Medtem ko je trener PSG Luis Enrique brez težav opravil svojo tiskovno konferenco, je Xabi Alonso zaradi zamude Realovega leta odpovedal načrtovane medijske obveznosti.

Real Madrid je prispel v hotel v bližini World Trade Centra okoli 22. ure, kar mu je dalo malo časa za pripravo na pomembno tekmo. Dogodek je še en primer, kako lahko logistične težave in zgoščeni urniki vplivajo na pripravo in zmogljivost vrhunskih nogometnih klubov. To dodatno poudarja skrbi, ki jih je izrazil Javier Tebas glede razširitve klubskega svetovnega prvenstva, obenem pa mnogi izpostavljajo nevarnost tovrstnih težav tudi za leto 2026, ki prinaša v ZDA, Mehiki in Kanadi zgodovinsko razširjeno svetovno prvenstvo najboljših 48 reprezentanc.