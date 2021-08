Realu naj bi vendarle uspelo: Mbappe že v petek v belem dresu?

Drugi najdražji v zgodovini

Dan, v katerem so se nekateri španski mediji razpisali o domnevnem dogovoru za prestopiz Juventusa v Manchester City, se zaključuje še bolj udarno – Paris Saint-Germain je po poročanju vplivnega športnega časnika Marca sprejel zadnjo ponudbo madridskega Reala za svojega francoskega napadalca, za katerega bodo Madridčani odšteli 170 milijonov evrov in še deset milijonov v dodatkih.Marca je nekaj po 22. uri na svoji spletni strani zapisala, da je za oba kluba posel sklenjen, uradna potrditev pa naj bi sledila v petek ali najkasneje do konca tedna. Real in PSG naj bi si v zadnjih dneh izmenjala številna sporočila po različnih kanalih, francoski podprvaki pa so po zavrnitvi prvotne ponudbe 13-kratnih evropskih prvakov vendarle pristali na njihove pogoje za prestop nogometaša, ki ni želel podaljšati pogodbe. Iztekla bi se mu junija 2022.Predsednik PSG Naser Al-Helaifi je sicer po žrebu lige prvakov v Istanbulu namigoval na nezadovoljstvo nad potezami Špancev v lovu za Mbappejem, a ob vprašanjih glede prihodnosti francoskega reprezentanta ni bil prepričljiv. Mbappe še vedno trenira z zvezdniškima soigralcema Brazilcemin Argentincem, s katerima bi moral tvoriti sanjski napad, ki pa ga očitno skupaj na zelenici, vsaj kar se tiče tekem pred kamerami, ne bomo videli.Marca dodaja, da je predsednik Realaves čas jasno govoril, da je Mbappe v središču njegovega projekta za prihodnje sezone in kronski dragulj otvoritve prenovljenega štadiona Santiago Bernabeu. Pred meseci so španski mediji odkrili, da želi Perez francoskemu asu že do naslednjega leta priključiti tudi Norvežana, ki bo čez eno leto na voljo za več kot pol nižjo odškodnino kot Mbappe.Španski kolegi tudi pišejo, da bo moral biti Real pri svojih potezah na nogometni tržnici v prihodnjih nekaj mesecih ali celo letih zelo pozoren na Parižane, ki so znani po tem, da se radi maščujejo. Pred štirimi leti je sicer PSG premagal Real v bitki za podpis Mbappeja, takratnega člana Monaca, ki bo zdaj Pariz zapustil kot drugi najdražji nogometaš vseh časov. Rekorder po selitvi iz Barcelone v Pariz ostaja Neymar (222 mil. €).»Sanje Florentina Pereza za ta novi projekt so v zadnji fazi. Težko je bilo, a po veliko letih je tik pred uresničitvijo. Mbappe bo tako postal novi galaktik Real Madrida, ki bo po dolgem času brez prihodov nogometašev Francozovega kova spet razburkal domišljijo navijačev,« so še zapisali pri Marci.