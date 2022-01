Rehabilitacija za nov vzlet Simona Rožmana

V nadaljevanju preberite:

Osemintridesetletni Simon Rožman je imel že nekaj časa rezervirano vstopnico za vrnitev na celjsko klop, na kateri bo v tej sezoni že tretji trener in bo javnosti danes tudi uradno predstavljen. Zgolj imeniten niz Simona Sešlarja bi nekdanjega trenerja Domžal in Rijeke lahko oddaljil od vrnitve v klub, ki je od njegovega prvega mandata doživel kar precejšnjo preobrazbo in se med drugim zavihtel tudi med zmagovalce, med državne prvake v izbrano družbo Maribora, Olimpije, Gorice, Domžal, Kopra in Mure. Kakšno vlogo naj bi imel Rožman v Celju, rezultatsko, vzgojno ali eno z drugim, še ni znano, a tretja različica se mu v Ljudskem vrtu ni najbolj izšla.