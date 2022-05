Reši nas lahko le poraženec Pep

V nadaljevanju preberite:

V finalu lige prvakov se bosta pomerila Jürgen Klopp in Carlo Ancelotti, nemški ustvarjalec rock'n'roll igre, kot so ga opisali v preteklosti, ko je vodil dortmundsko Borussio, in italijanski gospod stare šole, ki se je vedno znal prag­matično soočiti s sodobnejšimi prijemi mlajših in agresivnejših kolegov ter sprejeti strokovne izzive in trende. Naš dvojec kandidatov, Zoran Zeljković in Radovan Karanović, je po izkušnjah še zelo zelen. Klopp in Ancelotti, evropsko oblikovan dvojec, izurjen v najselektivnejši konkurenci, ima za seboj več tekem v izločilnem delu lige prvakov kot mariborski in koprski trener skupaj v 1. SNL. Karanović in Zeljković sta šla v šampionsko bitko s tako rekoč prenovljenima zasedbama in več novinci kot staroselci, medtem ko sta se Klopp in Ancelotti, ki je sicer povratnik na Realovi klopi, do pariškega zadnjega dejanja prebila s pretežno že izurjenima zasedbama, ki skupaj igrata najmanj sezono ali dve in ju je v vsakem poletnem prestopnem roku dopolnil le en ali največ dva vrhunska igralca.