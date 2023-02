Rezervist je zato, ker tehta 103 kilograme

Inter bo v Portu branil prednost gola. Italijanski podprvak je z nekaj sreče premagal (1:0) portugalskega tekmeca, ki ga je na kolena spravil eden od najbolj kritiziranih nogometašev v domačem taboru. Belgijski zvezdnik Romelu Lukaku je bil mož odločitve v 86. minuti. Robustni napadalec je bil pred dvobojem tudi tarča polemik o tem, zakaj ne igra v začetni enajsterici, zakaj ni v takšni formi, kot bi si želeli v črno-modem taboru. Vse nejasnosti je slikovito pojasnil kar direktor kluba Beppe Marotta.

»Na klopi za rezervne igralce je zato, ker na ramenih nosi 103 kilograme in ni dovolj pripravljen. Nogometaš v prvi enajsterici mora biti 100-odsotno pripravljen, on to ni in čakamo, da se vrne v formo,« je bil brez dlake na jeziku in še bolj podrobno razložil, zakaj trener Simone Inzaghi daje prednost Edinu Džeku v konici napada. »Imel je grozno sezono, v kateri je nastopal tudi na svetovnem prvenstvu. Od vrnitve ni dal tega, kar zmore, a smo prepričani, da ga bomo spravili v formo in bo zelo pomemben v končnici sezone.«