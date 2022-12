Zlati Dalić želi najboljšo tekmo v hrvaški zgodovini

V nadaljevanju preberite:

Nikdar ne odpiši Hrvatov, je vse bolj uveljavljena nogometna krilatica. Ko so leta 1998 Boban, Šuker, Prosinečki & Co. pod taktirko Ćira Blaževića prišli do brona v Franciji, se je zdela hrvaška pravljica neponovljiva. A 20 let pozneje so Luka Modrić in njegovi ognjeni v Rusiji prišli v finale. Letos bi lahko naredili še zadnji korak. V vsakem primeru pa se junakom Zlatka Dalića ob vrnitvi znova obeta spektakularna povorka od zagrebškega letališča do Trga bana Jelačića. Morda so stavnice krivične, ko jim ne pripisujejo vloge favorita (kvota 3), a kockasti se v vlogi t. i. avtsajderjev znajdejo kot ribe v Jadranu. Kaj so povedali Mario Pašalić, Bruno Petković in Dalić pred tekmo vseh tekem za naše južne sosede? Kje se skriva njihova glavna moč in ali bodo Lionelu Messiju postavili posebnega čuvaja?