Švicarji bogatejši, toda Celjani nared za zgodovinsko senzacijo

Evropska sezona slovenskega nogometnega prvaka Celje je že sanjska, toda zakaj ne bi bila še bolj? Tako se sprašujejo in spodbujajo Celjani pred nocojšnjo (21) prvo tekmo osmine finala konferenčne lige proti švicarskemu podprvaku Luganu. Celjani ne skrivajo optimizma pred še eno zgodovinsko tekmo, toda v njem le niso v vlogi favoritov. Povratna tekma bo čez teden dni.

Poleg skoraj šestih milijonov evrov, ki so si jih že zaslužili v tej sezoni na evropskem odru, je v igri še veliko več. O tem je razmišljal tudi ključen arhitekt evropskega Celja, trener Albert Riera.

»Slovenski klub se lahko prvič uvrsti v četrtfinale. To šteje nam in in drugim slovenskim klubom. Slovenija postavlja svoj nogomet na zemljevid Evrope, ampak brez pomoči navijačev ne gre. Vem, da so zelo pomembni,« je Španec poslal sporočilo 12. igralcu.

Ne glede na višjo vredno Lugana – razmerje v milijonih evrov (po Transfermarktu) je 58:14 za gostujoči klub – ima Celje dovolj močne argumente za novo senzacijo. Mednje gotovo ne sodi slaba forma tekmecev, v katero so zašli prav v zadnjih desetih dnevih, v katerih so zapravili vodstvo na lestvici in izpadli iz pokalnega tekmovanja.