Riera: Pisanje zgodovine zame pomeni osvojiti naslov

Dvoboj vodilnih ekip je bil v prvem polčasu precej razburljiv, v 9. minuti je po predložku Maria Kvesića in slabem posredovanju gostov za vodstvo zmajev poskrbel Rui Pedro. Njegova očitno težja poškodba mišice je bila ena redkih črnih pik za zeleno-bele, ki so sicer prejeli izenačujoči gol že v 12. minuti, ko je kot prvi v tej sezoni še nepremaganega vratarja Matevža Vidovška za 1:1 ukanil Nigerijec Bright Edomwonyi. Za zmago je nato v 26. minuti tekme poskrbel Svit Sešlar, ki je izkoristil podajo Pedra za končnih 2:1.

»Nimam veliko za povedati, tekma je šla po načrtih in delo je opravljeno. Nove tri točke in enajst točk prednosti,« je trenerja Alberta Riero, ki je kariero sklenil ravno pri Kopru, po tekmi citirala uradna spletna stran Olimpije. »V prvem delu smo nadzirali tekmo. Imeli smo nekaj težav zaradi postavitve Kopra, ki ga spoštujem zaradi njihove igre, a kljub temu smo imeli veliko priložnosti in lahko bi dosegli še več golov. V drugem delu smo se več branili, ker je Koper bolj pritiskal in več tvegal. Mi nismo potrebovali tveganja, saj smo vodili in imeli ugoden rezultat. Posest žoge mi v drugem delu zaradi tega ni bila pomembna. Seveda si vedno želimo igrati našo igro, a če ne gre, ne gre. Koper je vršil pritisk in bil primoran tvegati, mi pa tega nismo potrebovali. Čakali smo na priložnosti in želeli doseči še tretji gol, a ga nismo in zato je bila tekma do konca odprta. Osvojili smo ogromne tri točke, ki nam prinašajo tudi psihološko prednost za nadaljevanje.«

Riera je razkril, da gre pri poškodbi Pedra najverjetneje za natrgano mišico, a da naj bi se Portugalec vrnil najkasneje v treh tednih. Na vprašanje, kako se počuti, ko njegova ekipa piše zgodovino – zmaji imajo rekordno prednost pred večnim tekmecem Mariborom, ki ta hip znaša 19 točk –, pa je odvrnil, da ga zanima le naslov prvaka.

Ratnik: Vračanje navijačev v Stožice pomembno za vso Slovenijo

»Zame je pisanje zgodovine osvojitev državnega prvenstva. Razlika v točkah je nepomembna. Na koncu sezone tudi v primeru, če bomo 25 točk pred Mariborom in ne 19, kot smo sedaj, pa ne bomo osvojili prvenstva – kdo se bo tega spominjal? Najvažnejše so tri točke. Nogomet je to, kar se dogaja v tem trenutku, nogomet ni v preteklosti. Osredotočimo se na sedanjost. Zame je pomembna samo prednost 11 točk pred Koprom. Mislim, da je to naše leto in moramo ostati osredotočeni na naš cilj,« je še povedal Riera.

Branilec Olimpije Marcel Ratnik pa je po dvoboju vodilnih povedal: »Prvi polčas smo imeli pod kontrolo, nekaj priložnosti so imeli tudi oni. Mi smo svoje izkoristili. V drugem polčasu smo bolj trpeli, a jim nismo pustili preveč prostora, da bi nas lahko ranili. Hoteli smo doseči še tretji gol, da bi jih umirili, a se ni izšlo. Kljub temu smo si izborili zelo pomembno zmago. Želimo osvojiti naslov in pokal in na to smo vsi skupaj osredotočeni. Zelo sem zadovoljen s sezono, trener mi popolnoma zaupa. Všeč mi je, ker trener želi igrati nogomet, da ne igramo na dolge žoge. Tudi sam želim, da igro gradimo iz obrambe in to ustreza mojemu slogu igre. Tudi igralci me spodbujajo in motivirajo. Zame, ki sem mlad igralec, je ključnega pomena, da lahko redno igram in nabiram minute. Super je videti, da se navijači vračajo v Stožice. To nam kot ekipi zelo veliko pomeni, prav tako pa je to pomembno tudi za samo Ljubljano in Slovenijo. V Olimpiji si želim ostati čim dlje.«

Gostujoči trener Zoran Zeljković pa je za Sportklub dodal: »Pri 0:0 smo bili mi tisti, ki smo imeli prvo dobro priložnost. Ni enako, če vodiš z 1:0 ali takšen rezultat loviš, nam se je to pripetilo, tudi naša prednost v posesti je bila v drugem polčasu jalova. V drugem polčasu smo bili premalo konkretni, generalno gledano pa smo imeli smo dovolj priložnosti tudi za zmago.«