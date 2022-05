Rimljani so z Mourinhom postali nesmrtni

V nadaljevanju preberite:

Portugalski nogometni strateg Jose Mourinho se je po tem, ko je na klopi Rome spisal tako osebno kot klubsko zgodovino, že zazrl v prihodnost. »Eno je, da zmagaš, ko to vsi pričakujejo, a nekaj povsem drugega je, ko osvojiš nekaj, kar se zdi nesmrtno, resnično posebno,« je dejal Mourinho in napovedal, da bo poleti – četudi bi se pojavile govorice, ki bi trdile nasprotno – ostal na klopi sinov volkulje. Ti so v Rimu poskrbeli za veliko evforijo, ki se kar noče končati, nogometaše v četrtek čaka vožnja z avtobusom po mestu in nato prihod na veliki oder antičnega Circusa Maximusa, kjer se bo zbralo prek 150.000 ljudi.