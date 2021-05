Robert Lewandowski izenačil rekord Gerda Müllerja

Zadnji pomagal Borussii in Wolfsburgu

Napadalec Bayerna iz Münchnaje izenačil rekord po številu doseženih zadetkov v sezoni nemškega nogometnega prvenstva. S 40. golom je zdaj ob bokuiz sezone 1971/72. Že okronani Bayern je sicer v 33. kolu le remiziral s Freiburgom z 2:2, medtem ko je Eintracht iz Frankfurta izgubil proti Schalkeju s 3:4.Lewandowski je bil znova prvo ime Bayerna. Soigralci so mu tako kot v zadnjem krogu želeli pripraviti kar največ priložnosti, 32-letni Poljak pa je izkoristil eno v prvem polčasu za vodstvo Bavarcev in izenačenje 49 let starega rekorda Gerda Müllerja. Takratni napadalec Bavarcev je sezono končal s 40 zadetki, Lewandowski pa bo imel v zadnjem kolu (proti Augsburgu doma) priložnost, da svojo bero še poveča in postane samostojni rekorder.Na tekmi je še v prvem polčasu izenačil, v drugem pa je Bayern prešel v vodstvo v 53. minuti po zadetku. V 83. minuti je točko domačim zagotovilV boju za uvrstitev v ligo prvakov je Eintrachtu iz Frankfurta spodrsnilo pri Schalkeju. Zadnjeuvrščeno moštvo, ki bo po koncu sezone izpadlo v drugo ligo, je slavilo zmago s 4:3 in olajšalo delo tako Borussii iz Dortmunda kot Wolfsburgu v lovu na prva štiri mesta.