Robert Lewandowski razočaral na premieri

Sleherna premiera sezone v Barceloni pritegne ogromno zanimanja in tako je bilo seveda tudi ob tem letošnjem drugem avgustovskem koncu tedna. Še zlasti ob burnem zadnjem tednu v katalonski metropoli, ko se je zapletalo okrog prijave vseh igralcev za uvod v prvenstvo, ker je vrednost moštva presegala dovoljeno zgornjo mejo višine pogodb v španskem prvenstvu.

Tako je armada privržencev modro-rdečih ugibala o nastopu prvega zvezdnika med okrepitvami, poljskega asa Roberta Lewandowskega, ki pa je naposled le lahko igral, toda za uvod je v Barceloni – razočaral. Pa ne le on: Barcelona je na domači premieri sezone, v kateri si želi prvič po sezoni 2018/19 spet osvojiti naslov najboljšega nogometnega moštva v Španiji, z Rayom Vallecanom le remizirala brez golov. Ob tem je imela 67-odstotno posest žoge. Razmerje strelov v vrata je bilo 6:2, za svojo zbranosti si je še največ pohval prislužil med domačimi vratar Andre Ter Stegen, sicer nemški reprezentant.

Učinek Lewandowskega, vrsto let neusmiljenega strelca v bundesligi, je bil slab, seveda ga javno Xavi, trener Barcelone, ni kritiziral: »Zadovoljen sem, ker Robert dela za ekipo. Spodbuja jo in ohranja nadzor na igrišču. On je zdaj tako kot vsi mi malo razočaran. Poglavitna težava moštva je neučinkovitost, a le vprašanje časa je, kdaj se nam bo odprlo.«