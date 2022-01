Robert Lewandowski lovi Gerda Müllerja z norimi številkami

Napadalec Bayerna iz Münchna Robert Lewandowski je postal drugi nogometaš, ki je dosegel 300 golov v nemški ligi Pred Poljakom je zgolj pokojna legenda bavarskega velikana Gerd Müller. Zabil je 365 golov.

Poljski napadalec je mejnik dosegel s tremi goli ob zmagi Bayerna iz Münchna s 4:0 v Kölnu. Lewandowski je potreboval 369 tekem za Bayern in Borussio Dortmund, da bi dosegel ta mejnik, medtem ko je Müller potreboval 350 tekem, ustavil pa se je pri 365 golih na 427 tekmah med letoma 1965 in 1979.

»Številke so nore. Nikoli si nisem mislil, da bom dosegel toliko golov v bundesligi. Če pogledam nazaj, bi morda lahko o tem še malo razmišljal in bil samo ponosen,« je ocenil Lewandowski. V nemški ligi je prvič zaigral leta 2010 kot član Dortmunda, leta 2014 pa se je preselil v München. Z Bayernom ima pogodbo do leta 2023.

Znova Messijev tekmec

Lewandowski je lani izboljšal Müllerjev rekord, upoštevajoč dosežke v posamezni sezoni in koledarskem letu, z 41 oziroma 43 goli, v tej sezoni pa je dosegel 23 golov na 19 tekmah.

Nekaj obrvi se je dvignilo, ko je zvezdnik Argentine in PSG Lionel Messi prejšnji mesec osvojil zlato žogo. Oba sta v ožjem izboru tudi za ponedeljkovo nagrado najboljšega nogometnega igralca leta po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa).