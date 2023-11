Rogaška usmerja pot postavnega Lavričana

V nadaljevanju preberite:

Pri novincu v 1. SNL Rogaški so v ospredju kar trije, ki vlečejo njen ligaški voz, vratar Rok Vodišek (24 let), krilni napadalec Oliver Kregar (23) in najmlajši med njimi 21-letni Nejc Gradišar. S tretjim golom v sezoni in prvim pri zmagi proti Radomljanom (3:1) je postavni napadalec in reprezentant do 21 let odprl pot do tretje zmage, s katero so Slatinčani ujeli priključek z največjim tekmecem za obstanek Aluminijem. Pri Bravu je bil označen za »tehnološki višek«.

»Vem, da me je tedanji trener Dejan Grabić želel v moštvu, poleti me je vabil celo k Muri. Mislim, da takrat ni imel dovolj moči pri izbiri, in je presodila ocena športnega direktorja Dejana Močnika,« je razkril "krivca" za njegov odhod iz Ljubljane, in zakaj je moral izbrati zavoj, da se je prebil v 1. SNL ter tudi v reprezentanco pod taktirko selektorja Milenka Aćimovića.