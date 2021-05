Rokoborec v ruvanje z rumeno podmornico

Če bo Ole Gunnar Solskjær kot trener Manchester Uniteda tako uspešen kot legendarni Alex Ferguson, potem rdeče vrage čakajo zlati rezultatski časi. FOTO: Phil Noble/Reuters

Zadosti premetavanja

9500

ljudi se bo lahko »nagnetlo« na štadion v Gdansku, ki sicer sprejme 41.620 gledalcev

Real, katerega predsednik je mehiški revolucionar? Šalo na stran, toda jutri ne bo šale. V poljskem mestu Gdansk, mestu še enega revolucionarja, sindikalista, bo na areni Polsat Plus namreč finalna tekma te sezone v nogometni evropski ligi. Udarila se bosta Villarreal in Manchester United, zmagovalec bo v naslednji sezoni lahko zaigral v elitni ligi prvakov, ki seveda bolj kot EL nese denarna zlata jajca.Rdeči vragi so si z letošnjim drugim mestom v premier league sicer že zagotovili ligo šampionov v sezoni 2021/22, a lovijo nov kos srebrnine, saj so v Evropi nazadnje klubsko slavili prav v evropski ligi leta 2017. Rumena podmornica, tako so peli že Beatli, gre pa za nadimek nogometašev Villarreala, pa gre po svojo prvo veliko lovoriko, doslej so le v letih 2003 in naslednjega osvojili pokal Intertoto. Naziv El Submarino Amarillo pa je moštvo dobilo zaradi svojih rumenih dresov, tudi maskota Groguet, mali rumeni, je označen kot antropomorfna podmornica, torej ima videz podvodnega plovila.Plavali pa bodo tudi gledalci na jutrišnji tekmi; gdanski štadion miejski (mestni) sprejme 41.620 gledalcev, zaradi varnosti pred divjanjem pandemona se bo na objektu, ki so ga zgradili za evropsko prvenstvo leta 2012, lahko »nagnetlo« 9500 ljudi. Vsak od finalistov je za svoje navijače dobil na voljo 2000 vstopnic. Seveda bi jasno pričakovali, da bodo pristaši rdečih vragov množično vandrali v mesto, katerega arhitektura zgradb vleče na Nizozemsko, a desetdnevna izolacija in obsežno testiranje ob vrnitvi v Združeno kraljestvo so pri mnogih razdružili idejo o navijanju v živo. Španski navijači jo bodo odnesli brez lokalne karantene. Kaj smo zapisali, Španci? No, Villarreal je mesto v španski avtonomni skupnosti Valencia, tam pa govorijo valencijanščino, regionalno različico katalonskega jezika.Ko že omenjamo Katalonce, moramo tudi Baske. Trener Villarreala je Bask, ta pa je z uspehom z rumeno podmornico povrnil nekaj starega trenerskega slovesa, ki ga je izgubil za časa delovanja pri moskovskem Spartaku (tam je bil trener le šest mesecev), Paris Saint-Germainu, v mestu luči so ga odnesli neuspehi v ligi prvakov, in pri Arsenalu. Emery se je topničarjem maščeval v polfinalu letošnje EL, ne sme pa se pozabiti, da je kot glavni trener Seville z andaluzijskim klubom kar trikrat postal končni zmagovalec evropske lige (zaporedoma v letih 2014,15,16)!, trener Manchester Uniteda, je legenda rdečih vragov. Norvežan, imel je nadimek Morilec z otroškim obrazom, je zanje v enajstih letih na 366 tekmah zabil 126 golov. Bil je znan tudi kot super rezerva, saj je pogosto mreže tresel, ko je v igro prišel s klopi. Kot glavni strateg ManUniteda pa je zdaj njegova glavna naloga, da klubu povrne staro domačo in evropsko slavo. Seveda le z osvajanjem lovorik.Zanimivo, Solskjær je sin norveškega prvaka v rokoborbi grško-rimskega sloga, tudi sam je pri osmih letih poskusil s tem športom, a ga je opustil, ker mu je bilo dosti tega, da so ga tekmeci nenehno premetavali po blazini. Kot otrok pa je navijal za Liverpool. Pa še to, Villarreal je klub, kjer je tri sezone igral slovenski reprezentant, četrti sodnik na gdanski finalni tekmi evropske lige pa bo slovenski mož v črnem