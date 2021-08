Roma Florenzija posodila Milanu

Alessandro Florenzi se iz Rome seli k Milanu, sta danes potrdila italijanska nogometna kluba. Pri Milanu so tudi uradno zapisali, da jim je Roma 30-letnega nogometaša posodila do konca sezone. Italijanski mediji poročajo, da bo Milan Romi moral za igralca letos odšteti milijon evrov, morebitni prestop prihodnje leto pa ocenjujejo na 4,5 milijona evrov.



Florenzi se je letos z Italijo veselil naslova evropskih prvakov, skupaj pa je za reprezentanco nastopil na 45 tekmah. Nazadnje je lani bil posojeni igralec francoskemu PSG in španski Valencii. Za Milan bodo njegove izkušnje še kako dobrodošle, saj se ekipa prvič po letu 2014 vrača v ligo prvakov.

