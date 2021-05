Roma ne bi mogla izbrati boljšega od Mourinha

Mourinho že prinesel ogromno pozitivne energije

Nogometašiso nedavno dobili tradicionalni rimski derbi zin tako vsaj delno zacelili rane navijačev, ki so v sezoni 2020/21 doživeli veliko razočaranj ob pogledu na lestvico serie A. Bolj priljubljeni rimski klub namreč ne bo igral v ligi prvakov 2021/22, najbrž bo pristal. Toda Roma je prav z zmago v mestnem derbiju razblinila sanje Lazia o njegovi vrnitvi v ligo prvakov.Po tekmi je spregovoril tudi najboljši rimski napadalecki je bil med glavnimi akterji prestižne zmage. Bošnjak v tej sezoni ni povsem navdušil tudi zavoljo manjšega zaupanja, ki mu ga je izkazoval trener. Slednjega bo junija zamenjal sloviti Portugalec»Mourinho je že prinesel ogromno pozitivne energije in optimizma vsem okrog kluba. Roma je zelo zahtevna nogometna sredina in klub ne bi mogel izbrati boljšega trenerja za visoke cilje,« je zatrdil Džeko, četudi v javnosti krožijo informacije, da je Portugalec že prečrtal. »Ne razmišljam o tem, čas bo pokazal, kakšne bodo naše poti,« je dodal kapetan Rome Džeko.