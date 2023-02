Roma padla v Salzburgu brez pomoči Benjamina Šeška

Nogometaši v evropski ligi so igrali prve tekme 1/16 finala. V osrednjem dvoboju večera sta se merila Barcelona in Manchester United, na koncu je bil izid 2:2. Katalonci v domačem prvenstvu blestijo, v Evropi pa so se morali po tretjem mestu v skupinskem delu lige prvakov sprijazniti z drugoligaškim nadaljevanjem. Žreb jim je že v kvalifikacijah namenil najtežjega možnega tekmeca, rdeči vragi pa so danes odločitev o napredovanju prestavili na svoj Old Trafford.

Veselje nogometašev Manchester Uniteda. FOTO: Albert Gea/Reuters

V prvem polčasu so bili za odtenek nevarnejši gostje, v nadaljevanju pa so na Camp Nouu padali tudi goli. Najprej je zadel Marcos Alonso z glavo za domače, a je že tri minute pozneje izenačil Marcus Rashford. Za United je nato z avtogolom za vodstvo poskrbel Jules Kounde, boljše izhodišče blaugrani pred povratno tekmo pa je priigral Raphinha v 76. minuti.

Prva priložnost Romi, edini gol zabil Salzburg

Salzburg se je pomeril z Romo, slovenski nogometaš Benjamin Šeško pa ni dobil priložnosti za nastop in je dvoboj presedel na klopi. V Salzburgu je imela prva priložnost za zmago Roma, toda v drugem delu je po strelu Andree Belottija vratar domačih Phillip Köhn žogo še odbil v prečko. Na drugi strani je Nicholas Capaldo povsem neoviran z glavo zadel v polno v 88. minuti za 1:0. V popoldanskih tekmah sta se Ajax in Union Berlin razšla brez golov, Šahtar Doneck pa je premagal Rennes z 2:1.

Jose Mourinho je lahko v Salzburgu le nemočno brcnil žogo. FOTO: Michaela Rehle/Reuters

V večernih tekmah je Juventus igral 1:1 z Nantesom. Za Italijane je zadel Dušan Vlahović v 13. minuti, v drugem delu je izenačil Ludovic Bias. V drugem delu so Italijani dvakrat zadeli okvir vrat, izid pa se ni več spremenil. Monaco je v gosteh s 3:2 premagal Bayer Leverkusen, zadnji gol je v sodnikovem dodatku dosegel Axel Disas. Sevilla je prepričljivo premagala PSV Eindhoven, potem ko je med 46. in 55. minuto dosegla vse tri gole. Sporting pa se je globoko v sodnikovem dodatku z golom Sebastiana Coatesa rešil za 1:1 z Midtjyllandom. Povratne tekme bodo naslednji teden.

Zmagovalci teh dvobojev se bodo v osmini finala pomerili z najboljšimi iz skupinskega dela. Poleg Fenerbahčeja Mihe Zajca so to še Arsenal, Betis, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Real Sociedad in Union St. Gilloise. Osmina finala bo na vrsti 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale pa 11. in 18. maja. Finale bo 31. maja v Budimpešti.