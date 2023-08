Romelu Lukaku sprožil evforijo, navijači plezali po avtomobilih

Navijači Rome so v evforičnem slogu pričakali prihod belgijskega nogometnega zvezdnika Romeluja Lukakuja. Napadalec je zadnja okrepitev moštva Joseja Mourinha, ki je slabo začelo prvenstvo. V Lukakuju »tifosi« bolj priljubljenega rimskega kluba vidijo kot mesijo, ki bo Romo približal tekmecem. Kako navdušeni so bili nad prihodom robustnega napadalca, je razkrilo že spremljanje letala, na katerem proti Rimu letel 30-letni strelec.

Let Gulfstreama, zasebnega letala lastnika Rome Dana Friedkina, je spremljalo več kot 47.000 ljudi, največ na svetu. Na letališču Ciampino se je ob pristanku letala zbralo 6000 najzvestejših Rominih privržencev, ki so povzročili manjši kaos. Mnogi so v želji, da bi Lukakuja videli bliže, plazali na strehe avtomobilov in povzročili veliko škode. Razbili so vetrobranska stekla in uničili strehe avtomobilov.

»Big Rom«, kakršen je Lukakujev vzdevek, je še vedno v Chelseajevi lasti (pogodba je sklenjena do leta 2026) in bo pri Romi igral kot posojen nogometaš, za kar bo rimski klub plačal 5 milijonov evrov. Lukakujeva letna plača znaša 11 milijonov evrov neto.