Romuni suspendirali sodnika zaradi Hålandovega podpisa

Romunska nogometna zveza je suspendirala Octaviana Sovreja, sodnika, ki je v torek zaslovel, ko so ga televizijske kamere v Manchestru ujele, ko je prosil za podpis zvezdnika Borussie Dortmund, Norvežana Erlinga Hålanda. Očitno mu ni pomagalo niti priznanje, da bo avtogram podaril v dobrodelne namene.



Sovre ta konec tedna ne bo sodil v romunskem prvenstvu, saj je do nadaljnjega suspendiran. Evropska nogometna zveza se javno ni vpletla v primer, je pa sodnikom pisno sporočila, da takšno početje ni sprejemljivo.

Dobil tudi Messijev podpis

Romun je v četrtek predstavil še svojo plat zgodbe. Pojasnil je, da je to njegov konjiček, povezan z dobrodelnostjo. Doslej je že večkrat dobil podpise nogometnih zvezdnikov, ki jih je potem namenil romunski fundaciji za pomoč ljudem z avtizmom. Romunskim medijem je priznal, da je dobil tudi že podpis zvezdnika Barcelone Lionela Messija, a je doslej takšne akcije izpeljal bolj diskretno, brez prisotnosti kamer.



Sovre je sicer eden od članov romunske ekipe, ki si je decembra lani prislužila kazen krovne zveze Uefe zaradi rasistične opazke. Takrat so Romuni v medsebojni komunikaciji z neprimernimi besedami označili temnopoltega pomočnika trenerja turškega Besaksehirja Pierra Weboja, zaradi česar sta obe ekipi, tudi pariški PSG, protestno zapustili igrišče, tekma pa se je nadaljevala šele po 24 urah.

