Ronaldo dvakrat zatresel madžarsko mrežo in se otresel Platinija

Portugalska nogometna reprezentanca je v dvoboju 1. kola evropskega prvenstva premagala Madžarsko s 3:0 (0:0). Za branilce naslova sta v Budimpešti zadela Raphael Guerreiro (84.) in Cristiano Ronaldo, slednji je bil natančen dvakrat, najprej v 87. minuti z enajstmetrovke, nato pa še tri minute pozneje.



Portugalci so pred polnimi tribunami Arene Puskas strli odpor Madžarske šele v zadnjih minutah. To je zanje pomemben korak k napredovanju, potem ko je njihov selektor Fernando Santos pred začetkom dejal, da bi bil neuspeh, če se jim ne bi uspelo prebiti iz skupine, glede na to, da imajo za cilj ubranitev naslova.



Ronaldo je sicer z nastopom postal prvi igralec v zgodovini EP, ki je zaigral na petih zaključnih turnirjih (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), z današnjim prvim golom pa je tudi sam prevzel vrh lestvice najboljših strelcev evropskih prvenstev vseh časov. Pred tem je bil sorekorder s Francozom Michelom Platinijem z devetimi goli.







