Ronaldo je mejo upokojitve postavil pri 42 letih

Številke govorijo zase: Cristiano Ronaldo je s 36 leti prvi strelec Manchester Uniteda, po povratku k nekdanjim delodajalcem je že dosegel 14 golov v vseh tekmovanjih. »Genetsko gledano se počutim, kot da imam 30 let. A borba je psihične narave: dogaja se toliko stvari in najtežje je ohraniti visoko raven ter osredotočenost na končni cilj. Zdaj se bolj osredotočam na psiho. Vem, da bo moje telo zdržalo, saj ga zelo spoštujem in poslušam,« je za ESPN Brasil povedal Ronaldo.

»Moj dnevni cilj je, da uživam v trenutku, in kar težko čakam, da vidim, če bom igral do 40., 41. ali 42. leta,« je dodal. Rekorder premier league Teddy Sheringham, nekdanji napadalec Uniteda in Tottenhama, je zadnjo tekmo na elitni ligaški ravni odigral s 40 leti in 272 dnevi. Absolutni rekord je od oktobra 2020 sicer v rokah Ezeldina Bahaderja, ki je na tekmi egiptovske tretje lige nastopil s 74 leti in 125 dnevi na grbi.

Brady in James? Pomembna j​e tudi razlika v športu ...

Glede primerjav z »večnima« Američanoma, igralcem ameriškega nogometa Tomom Bradyjem (44 let) in košarkarjem LeBronom Jamesom (37), je Ronaldo dejal, da jima dolge kariere omogoča tudi večja količina počitka. Veliko je bilo v zadnjih mesecih govora o zamisli predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina, ki še vedno zbira podporo za pogostejše prirejanje svetovnih prvenstev – na vsaki dve leti.

»Brady in James? Mislim, da je zelo pomembno dejstvo razlika v športih. Omenili ste odlična športnika, ki sta aktivna že dolga leta. Po mojem mnenju ni športa, ki bi tako obremenil telo kot ravno nogomet. V NBA imajo, na primer, dolga obdobja počitka, a ne želim preveč razglabljati o tem,« se je glasnejših kritik vzdržal Ronaldo.